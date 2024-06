Romina Power pazza d’amore: nemmeno con Al Bano era così felice: la celebre artista non sta nella pelle, per lei una gioia unica che ha finalmente commosso anche i suoi fan.

Romina Power al settimo cielo per un evento importante che ha caratterizzato la sua vita come forse raramente accaduto in precedenza. E il motivo è questa volta diverso, una piacevole sensazione per l’ex di Al Bano Carrisi. In tanti sul web affermano che probabilmente nemmeno quando era al fianco dell’artista di Cellino San Marco fosse così raggiante e felice.

Tutto per merito di un evento che non è passato inosservato e che ha fatto scattare le attenzioni dei suoi fan. Parliamo di uno scatto che la cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram e che in breve tempo ha fatto quello che in tanti definiscono come il classico giro del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta nello specifico e perché questa foto ha fatto scalpore.

La bella notizia per Romina Power: cosa è successo alla ex di Al Bano Carrisi

La cantante nelle ultime ore ha condiviso un post su Instagram che non è passato inosservato. Tutto è legato al piccolo Alex Lupo, il piccolo di famiglia, ultimo arrivato, che ha portato nella sua famiglia gioia e spensieratezza. Nato il 24 gennaio dall’amore tra la figlia Romina Carrisi e dal regista Stefano Rastelli, a quattro mesi e mezzo il piccolo appare tenerissimo ed al centro delle attenzioni.

Tanto che in poco tempo è diventato, grazie ai social, una vera star della famiglia. Come prevedibile, nonna Romina è pazza del nipotino che è arrivato anche a fare il primo bagnetto in piscina, con la cantante che ha voluto dedicare delle parole al piccolo: “baby boss in piscina” ha scritto a margine del post che ha ricevuto tantissimi like e commenti da parte dei follower (qui abbiamo svelato i segreti di un altro personaggio famoso del mondo della televisione).

In tanti dalla foto hanno notato una grande somiglianza proprio con la madre Romina quando era piccola. Sta di fatto che adesso anche nonna Romina appare molto felice, condividendo con i follower questo momento assolutamente esaltante per tutta la famiglia. Per la gioia dei fan che sul web non hanno potuto fare altro che gioire con l’ex di Al Bano Carrisi.

Romina Power ed Al Bano: i rapporti tra i due

Oggi pare che anche i rapporti tra Al Bano Carrisi e Romina Power siano migliorati anche grazie all’arrivo del piccolo Alex Lupo, che ha portato in famiglia una ventata di gioia registrata tante volte in passato. Tra i due adesso non ci sono più veleni ed incomprensioni, nati con l’arrivo nella vita del cantante pugliese di Loredana Lecciso.

Anche per il bene della famiglia le tensioni e le incomprensioni adesso sono solo un brutto ricordo, anche se nel cuore dei fan c’è sempre la speranza che Al Bano e Romina possano tornare ad essere una coppia anche nella vita come lo sono stati anche sul palco dove hanno condiviso tantissimi successi (qui invece abbiamo rivelato un segreto di una delle donne più amate nel mondo dello spettacolo).