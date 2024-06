Collegno, denuncia una coppia che la maltrattava: i coniugi la investono e scappano

La vittima è una donna di 51 anni, che per un po’ di tempo è stata ospitata in casa dalla coppia di coniugi, oggi in carcere per tentato omicidio.

Quando la donna ha deciso di denunciare le violenze subite durante il periodo di permanenza nella loro abitazione, i due hanno tentato di ucciderla, investendola con l’auto. Poi si sono allontanati a piedi, tentando di eludere le ricerche, ma sono stati incastrati dai video registrati dalle telecamere di sorveglianza.

L’hanno ospitata in casa per qualche mese, da agosto a novembre dello scorso anno. Durante quel periodo, però, l’hanno picchiata e maltrattata, tanto che lei ha deciso di denunciarli. È quanto accaduto a una 51enne di Collegno, Torino, che ha denunciato una coppia di coniugi per maltrattamenti. Stando a quanto riferisce l’Ansa, i due avrebbero tentato di uccidere la donna, investendola con l’auto. Poi, per eludere le ricerche e allontanare da sé i sospetti, si sono dileguati a piedi, abbandonando la vettura.

Una mossa che non è bastata a salvarli, visto che alcune telecamere di sorveglianza installate in zona hanno registrato gli attimi in cui la vittima è stata travolta con l’auto, che è stata rintracciata non lontana dal luogo dell’investimento. I due coniugi sono stati quindi arrestati e trasferiti nel carcere di Torino, con l’accusa di tentato omicidio. La 51enne, ricoverata in ospedale, ha 90 giorni di prognosi.

Sui cellulari dei duce coniugi, gli inquirenti avrebbero trovato delle tracce relative a ricerche effettuate sul web per commettere un omicidio.