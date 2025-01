Il fenomeno degli eSports in Italia: numeri, sviluppo e opportunità

I termini eSports e “sport elettronici” definiscono le attività che riguardano l’atto di giocare ai videogiochi a livello competitivo.

Può trattarsi di campionati o di tornei che prevedono scontri diretti, tra singoli o a squadre a seconda dei casi. Protagonisti delle sfide sono videogiochi appartenenti a diverse categorie: è possibile trovare, ad esempio, titoli “picchiaduro”, giochi sportivi, simulazioni di guida e RTS (ossia giochi strategici in tempo reale).

La Milan Games Week & Cartoomics è stata l’occasione ideale per presentare al pubblico il nuovo Rapporto sugli eSports in Italia. Quest’ultimo ha rivelato come oggi, nel Belpaese, risiedano circa 7,3 milioni di appassionati di eSports, in maggior parte Millennials ed esponenti della Gen Z. Un dato che evidenzia una crescita di 1 milione rispetto alla rilevazione precedente, risalente a due anni fa.

Sempre leggendo il report si scopre come le maggiori entrate degli operatori attivi in tale ambito siano rappresentate da pubblicità, creazione di contenuti, progetti di consulenza, attività degli influencer, marketing e biglietti d’ingresso alle competizioni. Ecco perché gli eSports non costituiscono una mera forma di intrattenimento, ma un’opportunità interessante per i brand. E la passione per i videogiochi, che coinvolge anche molti adulti, è uno degli elementi ad aver aumentato la popolarità degli eSports.

Gli eSports in Italia e il profilo dei fan

Il fenomeno degli eSports in Italia ha tratto vantaggio dallo spazio offerto da eventi estremamente popolari, in primis il già citato Milan Games Week & Cartoomics. Questo appuntamento, nel corso degli anni, è divenuto un punto di riferimento nel settore. Come precedentemente indicato, sono i Millennials (costituiscono il 47%) e la Gen Z i principali fan degli eSports; inoltre, a giocare sono in prevalenza uomini con una percentuale che tocca il 68%. È emerso un interesse crescente di chi risiede in piccoli centri urbani, soprattutto da persone che lavorano a tempo pieno.

A lasciarsi coinvolgere dalle competizioni sono anche gli appassionati che possono vantare un certo background economico. Continuando a tracciare l’identikit dei maggiori fruitori degli eSports, coloro che investono oltre 10 ore settimanali nei contenuti offerti, gli “hardcore fan”, sono più disposti a spendere e questo li porta a privilegiare determinate piattaforme come Twitch o YouTube Gaming. Quest’ultima, in particolare, consente di assistere via streaming a partite trasmesse da chi crea contenuti.

Videogiochi e console: una passione costosa?

È sufficiente approdare in un negozio specializzato nella vendita di console e videogiochi per rendersi conto di quanta passione i giovani nutrano nei confronti di un mondo indubbiamente affascinante come quello degli eSports. E le novità a getto continuo invogliano ad ampliare costantemente la propria collezione, acquistando una console più innovativa o aggiungendo nuovi titoli. È da tenere presente come, avendo a disposizione un budget limitato, una buona parte del pubblico ricerchi soluzioni alternative e più convenienti. Una valida opzione è rappresentata dagli acquisti online sulle piattaforme, favoriti da promozioni e sconti.

Il futuro degli eSports in Italia

Il futuro per gli eSports sembra essere roseo. Questo settore, in costante evoluzione, dispone di una fanbase in progressiva crescita e tale elemento, affiancato da un mercato pubblicitario anch’esso sempre più vasto, li ha resi un’opzione privilegiata per chiunque sia alla ricerca di strategie di marketing vincenti.

Nel caso in cui il trend dovesse confermarsi nei prossimi anni, l’Italia potrebbe rivestire un ruolo cardine per il settore, fungendo da esempio per altri Paesi, europei e non solo. È necessario evidenziare il potenziale di crescita sia per quanto concerne l’hardware che nel campo dell’intrattenimento e della formazione. L’interesse che gli eSports hanno destato nelle nuove generazioni dà modo alle aziende di operare investimenti in un settore dinamico. E proprio nel corso della Milan Games Week & Cartoomics sono stati presentati alcuni progetti innovativi destinati a favorire ulteriori sviluppi, come ad esempio Dnsty e l’Exeed Academy.