Chef Cannavacciuolo vuota il sacco: dopo anni racconta tutta la verità: “Non volevano…”. Le parole del giudice di MasterChef e del conduttore di Cucine da Incubo spiazzano i fan, rivelando un gran segreto mai confessato prima.

Nelle ultime settimane si sta parlando tanto di un personaggio molto amato dal pubblico televisivo sia per la sua bravura nel suo lavoro che per una innata simpatia e trasparenza. Parliamo di chef Antonino Cannavacciuolo, uno dei protagonisti assoluti – insieme a Bruno Barbieri e a Giorgio Locatelli, del programma ormai storico MasterChef Italia.

Ma lo chef si sta facendo apprezzare in modo particolare anche per un altro programma che sta appassionando in modo particolare il pubblico: parliamo di Cucine da incubo, arrivato ad una nuova edizione con alcune registrazioni ultimate, dove Antonino riesce a trasmettere anche tante emozioni per quello che fa verso realtà disastrate sulla via del fallimento più totale (qui vi abbiamo raccontato di una decisione importante di Cannavacciuolo su un ristorante stellato).

Il segreto di Cannavacciuolo: non lo aveva mai raccontato prima

Ma che riesce con il suo impegno e professionalità quasi sempre a rimettere in piedi e non solo grazie alla sua grande abilità tra i fornelli. Infatti prima di agire lo chef riesce a muovere le leve sentimentali sia dell’imprenditore che del suo personale, facendo rifiorire delle attività appunto definite da incubo.

In una recente intervista al settimanale Sette, Cannavacciuolo si è aperto ai fan, parlando non solo della sua storia che lo ha portato al successo ma anche di alcuni rapporti familiari, in particolar modo di quello che ha con il padre. Che come lui è stato ed è uno chef apprezzatissimo, ma che voleva per il figlio una carriera diversa, magari da avvocato o medico o architetto.

Insomma, conosceva molto bene le insidie del suo lavoro e voleva che il figlio prendesse un’altra strada. E invece alla fine ha dovuto fare i conti con la testardaggine del figlio, che è diventato uno chef apprezzatissimo in tutta Italia e non solo, anche se nella sua carriera non sono mancati momenti difficili che però Antonino ha velocemente superato grazie alla sua grande passione per la cucina ed il suo lavoro (qui invece vi abbiamo svelato i segreti di una ricetta di Cannavacciuolo).

Passione e dedizione per il suo lavoro

Nel corso dell’intervista Antonino Cannavacciuolo ha parlato tanto del suo lavoro, dell’inizio difficile per farsi apprezzare anche dal padre, che ancora oggi non gli fa un complimento in modo diretto: “Mio padre è sempre orgoglioso, mi vanta davanti agli altri ma mai un complimento di persona”. Queste solo alcune delle parole dello chef nell’intervista.

Dove ha anche raccontato di come avesse sbagliato tanti piatti all’inizio, arrivando poi a fare degli abbinamenti perfetti per alcune ricette che sono diventate poi il suo cavallo di battaglia. E che ancora oggi a distanza di anni gli regalano tante soddisfazioni.