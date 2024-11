Nadia Toffa, il gesto straziante della madre per sentirla più vicino a lei

Il volto di una madre che ha perso una figlia racconta spesso più di mille parole. Dietro ogni espressione si nasconde una forza che pochi possono comprendere. Margherita, la mamma di Nadia Toffa, ha condiviso una storia intensa e profondamente toccante, rivelando come il legame con sua figlia non sia mai stato spezzato, neanche dalla morte.Le sue parole, cariche di emozioni e di ricordi, hanno mostrato al mondo la forza di una madre che, nonostante il dolore, ha scelto di onorare l’eredità di Nadia con amore e dedizione.

Nel corso di un’intervista intima e sincera, Margherita ha ripercorso i momenti più significativi della vita della figlia, dalla determinazione che l’ha caratterizzata fin da bambina fino alla sua battaglia contro il tumore. “Nadia aveva una luce speciale sin da piccola,” ha raccontato, ricordando come la sua energia fosse contagiosa e la sua volontà ferrea. Era una bambina che imitava Lilli Gruber, sognando di diventare giornalista. “Ce l’aveva nel sangue, era spigliata, sempre allegra e solare.”

Il tumore al cervello che ha colpito Nadia è arrivato all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Quella mattina, a Trieste per lavoro, aveva avuto un malore che l’aveva portata a perdere i sensi. La diagnosi era impietosa: neuroblastoma al quarto stadio, una forma di cancro estremamente aggressiva. Margherita ha ricordato ogni dettaglio di quel momento, come se fosse scolpito nella sua memoria. “Non aveva mai avuto un mal di testa, ho sperato fino all’ultimo che fosse solo un calo di pressione, ma non era così.” I medici l’avevano trasferita d’urgenza al San Raffaele di Milano, dove la lotta di Nadia contro la malattia era iniziata.

Nadia non si era mai arresa. La sua forza e la sua determinazione sono state una fonte di ispirazione per chiunque l’abbia conosciuta o seguita nel suo percorso pubblico. Ma dietro quella grinta c’era anche la consapevolezza del suo destino. “Diceva che era contenta che fosse successo a lei e non alle sue sorelle, che hanno figli,” ha confessato Margherita, mostrando il lato più altruista e amorevole di sua figlia.

Dopo la morte di Nadia, Margherita e il marito hanno deciso di trasformare il dolore in un progetto di vita. Hanno fondato una fondazione per sostenere la ricerca contro tutti i tipi di tumore, portando avanti la missione che Nadia aveva immaginato. “Mi aveva chiesto di pensare agli ultimi e a chi non ha voce,” ha detto Margherita. Questo impegno ha portato la coppia a viaggiare in tutta Italia, raccogliendo fondi e diffondendo consapevolezza, come Nadia avrebbe voluto.

Il rapporto tra madre e figlia, però, non si è mai spezzato. Margherita ha rivelato come trovi conforto nei ricordi e negli oggetti personali di Nadia. “Quando mi sento sopraffatta, prendo una sua foto, mi siedo sulla sedia che mi ha regalato e le parlo. Indosso i suoi vestiti, le sue scarpe. Così la sento vicina, sento che mi abbraccia.” Nonostante il dolore, non ha mai permesso alla disperazione di prevalere. “Se tu piangi, io soffro,” le aveva detto Nadia, e Margherita ha mantenuto la promessa, trovando forza nel ricordo di una vita vissuta con intensità e passione.

Nadia Toffa non era solo una giornalista o un personaggio pubblico; era un simbolo di tenacia e di amore per la verità. La sua scelta di dedicare la vita all’inchiesta, rifiutando un’esistenza più tradizionale, rifletteva il suo desiderio di fare la differenza. Non voleva figli né un matrimonio, preferendo concentrarsi sul suo lavoro e sulla sua missione. Il suo percorso, segnato da sacrifici e ostacoli, è rimasto un esempio per molti.

L’eredità di Nadia vive nelle azioni di sua madre, nel lavoro della fondazione e nei cuori di chi l’ha amata. Margherita ha mostrato come il dolore possa essere trasformato in qualcosa di positivo, in una forza che ispira e aiuta gli altri.La sua intervista è un potente promemoria di come l’amore e il ricordo possano trascendere ogni confine, perfino quello della morte.