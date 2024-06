Barbara D’Urso, che batosta assurda: “Cerco di andare avanti”. Le parole della celebre conduttrice hanno spiazzato tutti i suoi fan che si attendevano da lei tutt’altro. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Sono passati ormai parecchi mesi dall’addio di Barbara D’Urso dagli schermi televisivi e ancora non si hanno delle notizie precise su quello che sarà del futuro della celebre conduttrice napoletana, che intanto dai social ha voluto aggiornare tutti i suoi fan con un annuncio che aveva creato delle aspettative, poi deluse dalla diretta interessata, su quello che appariva imminente.

Ovvero il suo ritorno in televisione. Una doccia fredda per tutti, in primo luogo per Carmelita, che in ogni caso, nonostante quella che per lei appare come una batosta, non si è persa d’animo tentando di rimanere al passo con i tempi e conquistare il pubblico dei giovani. In che modo? Semplice, usando la comunicazione, che l’ha aiutata sin da quando aveva 18 anni.

Barbara D’Urso, cosa ne sarà del suo futuro? I possibili scenari

Tutti ormai ricordiamo i dissidi tra Barbara D’Urso e Piersilvio Berlusconi, che dalla morte del padre Silvio, che aveva dato nel corso degli anni una grande opportunità alla conduttrice, ha deciso un anno fa di interrompere i rapporti con l’ex regina di Canale 5, che è finita per qualche mese al centro delle attenzioni e delle polemiche con la sua ex azienda (qui abbiamo raccontato la vergognosa vicenda che ha riguardato una troupe televisiva italiana).

Che l’ha visto crescere a suon di ascolti ma anche di critiche feroci da parte di chi l’ha accusata di aver creato quei contenuti per tutti che sono stati poi definiti spazzatura. Poi sono arrivate le interviste della D’Urso, persino a Domenica In dall’amica e rivale – lavorativamente parlando – Mara Venier. Qui per lei è arrivato il momento del confronto a cuore aperto.

Con la confessione della sua sofferenza nel dover dire addio a Mediaset, l’azienda che l’ha vista crescere. A distanza di mesi non ci sono al momento delle proposte concrete per la conduttrice che ha voluto rompere il silenzio dopo alcuni gossip su di lei che la volevano approdare prima in Rai e poi a La7. Ma nessuna di queste voci al momento rappresenta la realtà.

Intanto la conduttrice non si ferma

Intanto la conduttrice ha scelto delle strade alternative alla televisione pur di rimanere in contatto con i suoi fan. Non solo esperienze teatrali con progetti che l’hanno vista esibirsi in tutta Italia, ma per lei sono arrivate anche nuove sfide sui social. Da anni attivissima su Instagram e X, adesso è arrivato il momento di sbarcare anche su TikTok con un profilo già molto attivo (qui abbiamo invece parlato della crisi di una delle coppie simbolo del mondo del web).

Dove posta ricette e consigli agli utenti. Si tratta di una strategia mirata, come la conduttrice ha avuto modo anche di spiegare: in questo modo può mantenere un rapporto diretto anche con i giovani che adesso la fermano per strada e le chiedono selfie apprezzando quello che fa. In attesa ovviamente di tornare in televisione con un programma tutto suo.