Marzo 2025: la grande boxe torna su Mediaset e parte il progetto “Boxando s’impara”

Il 15 marzo 2025 è una data particolarmente importante per la boxe italiana: infatti l’Allianz Cloud di Milano sarà il luogo nel quale si svolgerà il TAF 8, un evento imperdibile per gli appassionati di pugilato e che segna il ritorno della grande boxe sugli schermi Mediaset.

L’evento, che prevede ben 8 incontri di boxe professionistica, sarà trasmesso in differita su Canale 20 a partire dalle ore 23 e gli spettatori avranno la possibilità di assistere a incontri di altissimo livello; in particolare la main card della serata prevede sia match validi per tre titoli italiani, sia una sfida per la cintura IBF del Mediterraneo.

Vale la pena sottolineare che TAF 8 (The Art of Fighting 8), oltre a essere un evento sportivo memorabile, sarà un’ottima occasione per promuovere la “nobile arte” fra i più giovani. Infatti, pochi giorni dopo l’evento, prenderà il via il progetto “Boxando s’impara”, un’iniziativa della FPI (Federazione Pugilistica Italiana) che coinvolgerà le scuole italiane per far sì che gli studenti conoscano più da vicino la filosofia di questo antico sport.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia,

La main card dell’evento

La main card dell’evento è rappresentata da quattro eventi: tre titoli italiani e un titolo internazionale.

I tre titoli nazionali sono i seguenti:

• Titolo italiano Pesi Massimi Leggeri : match tra Jonathan Kogasso e Morike Oulare ; il primo, pugile italo-congolese, difenderà il titolo contro lo sfidante Oulare, guineano con residenza a Bologna.

• Titolo italiano Pesi Superpiuma : match tra Francesco Paparo , giovane boxeur di Rho, e Nicola Henchiri , pugile professionista di Pisa.

• Titolo italiano Pesi Superwelter : match tra il fiorentino Paolo Bologna e il romano Damiano Falcinelli .

La sfida internazionale che mette in palio la prestigiosa cintura IBF del Mediterraneo Pesi Mediomassimi vedrà scontrarsi Mohamed Elmaghraby contro Stiven Leonetti Dredhaj.

La grande boxe su Mediaset: la soddisfazione degli addetti ai lavori

La notizia che la grande boxe, con 8 incontri di notevole spessore sportivo, tornerà sulle reti gestite da Pier Silvio Berlusconi ha ovviamente suscitato reazioni positive e notevole entusiasmo sia fra gli addetti ai lavori che tra gli appassionati di pugilato.

Il patron dell’evento TAF, Edoardo Germani, ha infatti commentato nel modo seguente: “Il posizionamento di TAF nel palinsesto del più grande gruppo televisivo italiano dimostra che il nostro sport ha ancora appeal, se si riesce a comunicare correttamente. È uno dei passi più importanti degli ultimi anni, sia per la mia squadra che per tutto il movimento pugilistico italiano. Sono convinto che questo possa essere l’inizio di qualcosa di grande”.

Estremamente positivo è stato anche il commento di Flavio d’Ambrosi, presidente della FPI: “Tornare su Mediaset è un traguardo importante. Grazie ai rapporti intessuti dal consigliere federale Andrea Locatelli e all’interesse mostrato dai vertici Mediaset, che hanno apprezzato la gestione e i programmi della nostra Federazione, il pugilato italiano avrà una nuova visibilità”.

Il progetto “Boxando s’impara”

Come accennato, pochi giorni dopo l’evento TAF 8 partirà “Boxando s’impara” un progetto a carattere nazionale che è stato ideato, realizzato e promosso dalla Federazione Pugilistica Italiana con l’aiuto di alcuni partner, tra cui l’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile.

Si tratta di un progetto destinato alle Scuole Secondarie di I e II Grado offre agli studenti l’opportunità di imparare le abilità tecnico-motorie del pugilato, con particolare attenzione alla formazione e alla diffusione dei suoi valori sportivi ed etici.