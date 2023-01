Il drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri – giovedì 26 gennaio – intorno alle 22. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Incidente alla stazione Termini: 47enne travolto e ucciso da un treno

Drammatico incidente nella serata di giovedì, 26 gennaio, alla stazione Termini di Roma. Un uomo di 47 anni, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, è morto travolto da un convoglio ferroviario. Sul posto è intervenuta la Polizia Ferroviaria per i rilievi del caso. Dalle prime informazioni sembra si sia trattato di un tragico incidente.

Pare infatti che al 47enne fosse rimasta incastrata una valigia tra il vagone e la banchina, e l’uomo sia poi stato travolto da un convoglio ferroviario che improvvisamente si è rimesso in moto per rientrare al deposito. Allertati immediatamente i soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Maggiori dettagli sul tragico incidente potranno arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza ora al vaglio degli inquirenti.

Notizia in aggiornamento.