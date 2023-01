Non leggere questo messaggio, ti svuota i conti in banca: ci vuole un attimo

Leggendo questo messaggio i nostri conti in banca verranno svuotati in un solo momento. Ecco a cosa bisogna stare attenti.

Il nostro telefono cellulare è un aggeggio tecnologico a cui non possiamo più fare a meno per via della comunicazione che abbiamo in maniera istantanea con i nostri amici e parenti e quindi potrebbe esserci utile in caso di contatto immediato.

Per questo motivo da qualche anno, tutti quanti, anche le generazioni più anziane sono riuscite ad utilizzare delle app che consentono l’invio di foto e messaggi vocali in modo da rendere più facile la comunicazione.

Banca: ecco la truffa degli SMS

Sebbene tutti questi non sono dei digital native, ossia non fanno parte di quella fetta di popolazione che sono nati con la tecnologia e quindi riescono ad addentrarsi meglio in questo mondo, si stanno sempre più adattandosi alla modernizzazione.

Ma bisogna stare molto attenti, perché, queste persone così come anche i più giovani, potrebbero essere vittime di truffe telefoniche senza che ne siano consapevoli e potrebbero accorsene solo quando sarà troppo tardi.

Molte persone infatti, ricevono dei messaggi sia tramite mail che SMS ma ultimamente anche su WhatsApp, da parte di aziende che sembrano affidabili e serie e conosciute a livello mondiale o nazionale.

Per questo motivo, l’utente si ritrova a fidarsi e a seguire le istruzioni scritte nel messaggio di testo ricevuto, finendo poi a ritrovarsi depredato dalle informazioni personali e dai suoi soldi in banca.

Succede, infatti che in questi messaggi, viene richiesto di accedere ad un link e di inserire i propri dati. Ed è proprio nel momento in cui stiamo andando a cliccare quel link che gli hacker entrano in attacco.

Ecco a cosa bisogna stare attenti quando riceviamo dei messaggi sul nostro cellulare

Riescono, tramite un trucchetto, ad impossessarsi delle informazioni necessarie contenute nel nostro telefono e quindi anche alle password private e accedendo ad app bancarie che abbiamo installato sul nostro cellulare.

Questo fenomeno viene chiamato “smishing” e sta diventando sempre più faticoso controllarlo specie quando si è in possesso di alcuni social network e ci hackerano i nostri profili.

Ultimamente, molti profili Instagram stanno mandando ai propri followers dei messaggi privati dove si chiede di aiutarli a crescere per via di un concorso cliccando su un link, con tanto di ringraziamento.

Questa non è altro che una truffa ai danni degli utenti del social e bisogna stare molto attenti a quello che c’è scritto e contattare la persona che ci ha mandato il messaggio per capire se è a conoscenza che il suo profilo è stato manomesso.

Le forze dell’ordine stanno facendo di tutto per mettere fine a questa piaga sociale ma le cose sono più complicate del previsto perché ci sono smanettoni che riescono a truffare in modo perfetto senza a farsi accorgersene.

Un’operazione alla Mr.Robot, famosa serie televisiva che tratta di questi argomenti e che tutti noi consigliamo di guardare qualora non ne fosse a conoscenza, come vi consigliamo di aprire link che ci vengono inviati da contatti non presenti nella nostra rubrica.