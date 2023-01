Roma, scontri anarchici a Trastevere: fermato un uomo e un agente ferito

By

Scontri a Roma, nel quartiere Trastevere, tra anarchici e polizia. Ferito un agente alla testa: fermato un manifestante.

E’ terminata alle 22:30 la manifestazione degli anarchici a Roma. Un gruppo ha raggiunto il quartiere della capitale Trastevere, dando vita a scontri violenti con le forze dell’ordine schierate in anti sommossa. Un agente è stato ferito alla testa mentre uno dei manifestanti è stato arrestato. Paura nel quartiere anche tra i tanti giovani che avevano raggiunto piazza Trilussa per il sabato sera.

Roma, anarchici a Trastevere: scontri con la Polizia

Un gruppo di anarchici si è riunito nella serata di oggi 28 gennaio a Roma, nel cuore di Trastevere, dando vita a uno scontro con le forze dell’ordine. Gli anarchici hanno manifestato per esprimere la loro solidarietà ad Alfredo Cospito, intonando anche cori come spesso accade contro il carcere duro e il 41 bis. Gli scontri, iniziati intorno alle 21, si sono inaspriti quando il gruppo ha tentato di sfondare il cordone creato dalla polizia in assetto antisommossa.

Gli agenti si sono radunati con dei blindanti, che sono stati presi di mira dagli anarchici. Lancio di bottiglie, tavoli rovesciati nel cuore della movida romana, in Piazza Trilussa, davanti a migliaia di giovani che avevano raggiunto lo storico quartiere di Roma per trascorrere il sabato sera.

Il gruppo di manifestanti hanno lanciato oggetti e bottiglie di vetro contro le forze dell’ordine, e negli scontri un poliziotto è rimasto ferito alla testa. Dopo il lancio di oggetti gli agenti hanno provveduto a una piccola carica, di alleggerimento, contro il gruppo di anarchici che hanno dunque dovuto indietreggiare.

Paura a Trastevere: “Nessuna clemenza per chi tocca le divise”

Gli scontri con gli anarchici si sono conclusi intorno alle 22:30, quando i manifestanti hanno iniziato ad abbandonare Piazza Trilussa disperdendosi nelle vie limitrofe. La digos è riuscita a mettere le mani su uno dei manifestanti che è stato portato in questura per l’identificazione.

La zona è stata totalmente messa a soqquadro dagli anarchici, che hanno continuato anche dopo gli scontri a lanciare bottiglie, a distruggere cassonetti della spazzatura, a rovesciare tavolini, piante, lanciare le sedie dei locali e distruggere tutto quello che gli venisse davanti. Diversi ragazzi, incontratisi a Piazza Trilussa per trascorrere il sabato in una delle zone della movida romana, si sono rifugiati per paura di essere coinvolti negli scontri all’interno dei locali e dei bar.

Come ogni weekend infatti Trastevere stava cominciando a riempirsi di gente, tra turisti, giovani e studenti. La zona è molto frequentata anche da giovanissimi, specialmente il sabato sera: non risulta in ogni caso nessun ferito o coinvolto negli scontri.

Intanto arrivano le prime reazioni da parte della politica. Francesca Tubetti di Fratelli d’Italia in una nota ha espresso vicinanza alle forze dell’ordine e ha condannato ogni forma di violenza nelle manifestazioni. “Nessuna clemenza per chi tocca le divise” scrive la senatrice, che ricorda come il diritto di manifestare e scioperare è legittimo, ma non ci si deve permettere di usare la violenza verso chi è impegnato a garantire la sicurezza della cittadinanza. “La mia vicinanza totale al personale ferito delle Forze dell’Ordine – scrive Tubetti – Tutti gli italiani onesti sono dalla vostra parte“.