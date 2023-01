Ruggine sulla lavatrice, il rimedio per risolvere: torna come se fosse nuova

Esiste un rimedio efficace per levare la ruggine dalla lavatrice e farla tornare come nuova. Ecco quale.

Tutti quanti noi non possiamo fare a meno di un elettrodomestico che ci aiuta nella pulizia dei nostri panni, stiamo parlando della lavatrice che rende pulito e profumato il nostro bucato.

Ogni giorno, o quasi, utilizziamo questo elettrodomestico ma il più delle volte non ci preoccupiamo di azionarlo e di prendercene cura come dovrebbe per via della fretta della routine giornaliera.

Ruggine, come si forma in lavatrice

Per questo motivo, la nostra lavatrice, col tempo potrebbe presentare dei problemi seri come la formazione di calcare e di ruggine e se non ce ne rendiamo conto il macchinario potrebbe deteriorarsi.

La formazione di questi problemi, avviene per via di alcune accortezze che non prendiamo, come quella di tenere il cestello della nostra lavatrice aperto dopo il lavaggio. In questo modo risolveremo molti problemi.

Tenendolo aperto, infatti, elimineremo le gocce di acqua che sono rimaste dopo aver messo in azione la nostra lavatrice ed eviteremo la formazione di condensa e di umidità al suo interno che tende a formare ruggine e cattivi odori.

Inoltre, bisogna anche controllare spesso il cassetto del detersivo e capire se questo tende a far cadere acqua in eccesso sia all’interno ma soprattutto all’esterno della nostra lavatrice e non toccare mai l’elettrodomestico con le mani bagnate.

La formazione di ruggine potrebbe, oltre creare un danno al nostro bucato, anche creare un pericolo per noi e alla lavatrice stessa che potrebbe non funzionare più come prima e incrostarsi.

Ma esiste una soluzione per eliminare una volta per tutte le tracce di ruggine dall’elettrodomestico in questione e questo vede l’utilizzo di semplici oggetti che si possono reperire facilmente.

Innanzitutto, prima di procedere bisogna indossare un paio di guanti, preferibilmente in gomma e una mascherina che ci proteggerà dall’operazione che andremo ad eseguire successivamente.

Ruggine sulla lavatrice: il metodo per rimuoverla

Una volta indossati guanti e mascherina, procediamo, levando la spina dal nostro elettrodomestico, a raschiare le parti piene di ruggine con una spugna dalle setole di acciaio finché al posto della ruggine non uscirà fuori il colore metallizzato.

Successivamente, con una spugna abrasiva in metallo rimuovere tutti i residui rimasti e la ruggine più ostinata e passare un panno, meglio se in microfibra per via della sua consistenza morbida e pulire per bene la zona.

Dopo aver lasciato asciugare il tutto per cinque minuti, stando ben attenti di non lasciare nessuna traccia di acqua, applicare la vernice tramite bomboletta spray e lasciare asciugare finché non diventerà tutt’una con il resto della lavatrice.

In questo modo, avremo il nostro elettrodomestico come nuovo e la ruggine sarà solo un lontano ricordo in quanto è stata rimossa e le parti su cui era posta sono state ridipinte grazie allo spray.

La lavatrice però va anche pulita all’interno e per farlo risparmiando tempo possiamo utilizzare dell’aceto di vino bianco che oltre a rilasciare un gradevole odore tende a disinfettare il nostro apparecchio.

Grazie alla sua azione antibatterica e antimicrobica, tende a eliminare dalla nostra lavatrice tutti i germi e i batteri e a prevenire la formazione di muffe e ruggine che potrebbero nascere per via di averla tenuta chiusa dopo il lavaggio.

Anche il filtro della nostra lavatrice va lavata, questo va posto sotto l’acqua corrente e per quanto riguarda le parti più difficili da raggiungere basta armarsi di uno spazzolino mentre la vaschetta del detersivo può essere lavata smontandola e usando una spugna per i piatti.

In questo modo, avremo una lavatrice sempre pronta all’uso e impeccabile che potrà durare nel tempo senza avere alcun segno di deterioramento e di ruggine ma bensì mostrandosi come nuova anche se l’abbiamo acquistata da qualche anno.