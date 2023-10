Roma, giovane ferito a colpi di pistola: indagano i carabinieri

La vittima dell’agguato è un ragazzo di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il ferimento è avvenuto questa mattina intorno alle 6, in via Luigi Gadola.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Giovane ferito con colpi di pistola a Roma

Un ragazzo di 26 anni è rimasto vittima di un agguato a Roma, in via Luigi Gadola, questa mattina intorno alle 6. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero ancora gravi. Al momento non è chiara la dinamica del ferimento.

Il 26enne – come riferisce l’Ansa – era stato coinvolto in un’operazione contro lo spaccio di droga insieme ad altre 30 persone. L’agguato potrebbe essere legato a questioni di droga. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri di Roma.