Alcuni dati dell’Eurostat testimoniano che circa il 63% delle famiglie italiane faticano ad arrivare a fine mese. Si tratta dell’unico grande Paese europeo ad avere una percentuale così alta di povertà.

Secondo le statistiche i Paesi europei con il più alto tasso di povertà sono Bulgaria con l’80,3% e la Grecia con l’89,6%.

Gli Stati in cui le famiglie hanno meno difficoltà economiche sono Svezia, Germania e Olanda.

L’Eurostat riporta che in Italia circa il 63% delle famiglie non riesce ad arrivare a fine mese

A causa dei forti cambiamenti politici e internazionali che si stanno verificando in questo ultimo periodo, numerose economie stanno subendo dei forti cali, mettendo in difficoltà diverse popolazioni. In molti paesi, infatti, numerose famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, a causa dell’aumento spropositato dei prezzi di beni alimentari e utenze.

A tal proposito, l’Eurostat ha prodotto un’indagine sulla capacità economica delle famiglie appartenenti ai vari Stati europei. I dati riportano che l’Italia è l’unico grande Paese europeo ad avere circa il 63% delle famiglie che hanno serie difficoltà ad arrivare a fine mese, superando la Francia, la Spagna, la Polonia e il Portogallo.

Tra i Paesi, invece, con maggiori capacità economiche delle famiglie vi sono Svezia, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo e Finlandia.

Questi stati avrebbero una percentuale di povertà inferiore al 25%. Al contrario, Bulgaria e Grecia hanno il tasso più alto di famiglie e persone che non riescono ad arrivare a fine mese.

La media a livello continentale, in ogni caso, sarebbe pari al 45,4%.

“Tra il 2021 e il 2022 la percentuale di famiglie in grado di arrivare a fine mese molto facilmente o facilmente è diminuita, passando dal 27,3% al 24,1%”.

Si legge all’interno del rapporto Eurostat, nel quale è riportato che parallelamente è leggermente diminuita anche la percentuale di famiglie esposte a grandi difficoltà economiche.

I calcoli dell’Ufficio statistico dell’Unione europea

L’Eurostat per calcolare il numero percentuale di famiglie che sono in grado di arrivare a fine mese all’interno di un determinato paese utilizza dei diversi valori, i quali oscillano da “molto facilmente a “con grandi difficoltà”.

Le analisi si basano su determinati parametri che vengono applicati sulla popolazione.

L’Ufficio statistico europeo si occupa di elaborare determinati dati afferenti a temi fondamentali della società, tra cui appunto il tasso di povertà dei vari Paesi. Questo con l’intento di monitorare le politiche continentali, studiando gli effetti delle varie misure economiche sulla popolazione.