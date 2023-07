Roma, boom di turisti nonostante il caldo: malori sotto al Colosseo, donna in coma

Nonostante la grande ondata di caldo che ha colpito il Centro-Sud, Roma si conferma una delle mete preferite dai turisti, ma non mancano i malori. Una donna che si è sentita male a causa delle alte temperature è finita in coma. La colonnina per i prossimi giorni non accennerà a scendere, mentre si cerca una soluzione per i lavoratori costretti a stare per ore sotto al sole.

Continua a rimanere critica la situazione in centro a Roma, e in particolare nell’area del Colosseo, interessata in questi ultimi giorni da una raffica di malori che hanno colpito i tanti turisti giunti nella Capitale per visitare i suoi monumenti più celebri. Le chiamate ai numeri di emergenza non si contano, e oggi sono già due le telefonate ricevute per segnalare situazioni a rischio sotto al simbolo della città. Nonostante la morsa del caldo in cui è stretta Roma, non accennano a diminuire gli arrivi dei turisti da tutte le parti del mondo e sfortunatamente una donna che aveva accusato un malore è finita in coma.

Roma nella morsa del caldo, una turista finisce in coma

Un vero boom di malori, quello che si sta registrando in questi giorni in prossimità del Colosseo, una delle mete più visitate a Roma dai turisti di tutto il mondo. Non si contano gli svenimenti e le persone soccorse nei pressi dell’Anfiteatro Flavio, con una signora che è finita addirittura in coma a causa di un colpo di calore.

Questa mattina alle 9.50 si erano già contate due richieste di intervento, mentre nella giornata di ieri sono stati 15 i soccorsi a persone in difficoltà a causa del caldo. La situazione nel capoluogo laziale, tuttavia, non è destinata a cambiare drasticamente nei prossimi giorni, anche se le temperature dovrebbero abbassarsi di qualche grado.

Roma assediata da afa e caldo, malori tra anziani e cardiopatici e intervengono i Carabinieri

Una situazione a dir poco disastrosa, quella che sta vivendo ormai da giorni Roma, colpita dall’anticiclone africano Caronte che non dà tregua ai turisti in fila per visitare le bellezze della Città Eterna. Solo nella giornata di ieri si sono verificati numerosi episodi di malore e svenimenti che hanno visto come protagoniste persone anziane o con pregressi problemi cardiaci, sfiniti dal calore immane che la città sta vivendo.

Una situazione preoccupante non solo in prossimità del Colosseo e dei Fori imperiali, due tra i siti più visitati a Roma, ma anche alla stazione ferroviaria di Roma Termini, dove si sono registrati altri casi di mancamenti.

A denunciare la situazione, anche i sindacati della polizia locale, come il segretario del Sulpl Romano Marco Milani: “La mancanza di presidi fissi di assistenza e ristoro, magari gestiti da volontari della protezione civile, appaiono assurdi in una situazione che vede interminabili file di persone davanti agli ingressi ed alle biglietterie”.

“I rifornimenti di acqua fredda sono di fatto affidati alle decine di venditori abusivi che prosperano nella zona vendendo a caro prezzo bottigliette di acqua ghiacciata” ha poi aggiunto Milani.

Ieri un uomo di 73 anni ha rischiato di perdere la vita a causa di un colpo di calore, ed è stato solo l’intervento provvidenziale dei Carabinieri di zona, che gli hanno praticato le manovre di primo soccorso in attesa del 118 a salvarlo: l’anziano è poi stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sandro Pertini.