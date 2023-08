Stando ai retroscena di TvBlog, ci sarebbe molto fermento in Rai e Mediaset per la collocazione di Nunzia De Girolamo e Michele Santoro. La prima è impegnata con Estate in Diretta, ma dovrebbe tornare in onda con la nuova edizione di Ciao Maschio e Prima serata, mentre il giornalista si mormora possa sbarcare nel nuovo Cartabianca targato Rete 4.

Ennesimi stravolgimenti a Viale Mazzini, con Nunzia De Girolamo, sempre più sulla cresta dell’onda con ben due programmi, passerà dal lunedì al martedì sera e Michele Santoro che potrebbe arrivare a Cartabianca condotto dalla prossima stagione da Bianca Berlinguer su Rete 4. Sono le indiscrezioni che arrivano direttamente da TvBlog, sito specializzato in televisione e spettacolo che spesso ha dato anticipazioni poi rivelatesi veritiere.

De Girolamo cambia giorno e slitta Ciao Maschio

Stando ai retroscena di TvBlog, sarà Nunzia De Girolamo a scontrarsi apertamente con Bianca Berlinguer e il suo Cartabianca “made in Mediaset”. L’ex parlamentare e oggi conduttrice, avrebbe dovuto debuttare in prime time su Rai Tre il lunedì con Prima serata, ma ora si è deciso di posticiparlo al martedì, giorno in cui su Rete 4 andrà in onda Cartabianca di Berlinguer.

Il lunedì sera della terza rete di Viale Mazzini è stato dato invece a Salvo Sottile e il suo Gotham, ed è per questo che De Girolamo è stata conseguentemente slittata al martedì, riferiscono dal sito. Tra l’altro, le novità non vertono solo sul giorno di messa in onda, ma anche sulla data di programmazione. Sottile avrebbe dovuto partire a gennaio, ma la dirigenza ha preferito anticipare il programma.

Lo stesso dicasi per Prima serata, che dovrebbe iniziare la messa in onda in anticipo di un mese, si presume il 3 di ottobre o al massimo il 10. A quel punto, però, Cartabianca sarà già avviata. A “coprire” il vuoto, a Rai Tre, con tutta probabilità Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini.

Ciao Maschio a gennaio 2024 e Santoro conteso da Rai e Mediaset

Ciao Maschio, ormai collaudato programma di De Girolamo, che avrebbe dovuto avere una messa in onda con 6 puntate in autunno e altre 8 a gennaio, sempre nella seconda serata del sabato sera di Rai 1, andrà invece in onda tutto assieme direttamente dal 2024, con quindi 14 appuntamenti settimanali.

Il motivo è da ricercare nel fatto che il team della conduttrice non riuscirebbe ad occuparsi con profitto di entrambi i programmi, quindi si è preferito spostare il tutto a dopo Natale, per quanto riguarda la trasmissione dedicata all’universo maschile.

Infine, rimane il nodo Michele Santoro: il giornalista potrebbe indifferentemente passare in Rai o Mediaset, anche se si tratta di indiscrezioni per ora senza fondamento. Voci lo danno vicino proprio al programma di Bianca Berlinguer nel ruolo, a dire il vero un po’ insolito per lui, di opinionista.

C’è però chi dice che siano state messe in giro proprio per spingerlo verso Rai Tre, dove sarebbe interessante vederlo scontrarsi proprio con la collega romana al martedì. Ipotesi che stando a TvBlog, non piacerebbe e spaventerebbe parecchio Berlinguer. Resta da capire cosa succederà tra agosto e settembre, quando i giochi saranno ormai fatti.