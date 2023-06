Quanto guadagna un infermiere in Italia? Ecco lo stipendio percepito ogni mese

By

Sono in molti a chiedersi quanto guadagna un infermiere in Italia al giorno d’oggi, e le cifre potrebbero sorprendervi. Ecco quali sono.

Quanto guadagna un infermiere in Italia? Questa è una domanda comune per coloro che sono interessati a intraprendere la carriera infermieristica o che desiderano conoscere i livelli di retribuzione nell’ambito della sanità. Lo stipendio medio di un infermiere in Italia dipende da diversi fattori, tra cui fascia retributiva, regione ed esperienza. Vediamo qualche dato.

Quanto guadagna un infermiere in Italia

In base a una stima effettuata su una media di 645 stipendi, lo stipendio medio di un infermiere si aggira intorno ai 2167 euro mensili. Tuttavia, è importante sottolineare che questa cifra può variare notevolmente in base all’esperienza e alla regione in cui si lavora.

La media degli stipendi è stata calcolata tenendo conto di una vasta gamma di retribuzioni. Mentre alcuni infermieri con stipendio basso guadagnano circa 1898 euro al mese, in alcuni casi si possono raggiungere picchi di 3738 euro. Questo significa che la retribuzione può variare significativamente a seconda di diversi fattori.

Tenendo conto della paga media mensile, possiamo calcolare che un infermiere in Italia guadagna in media 26.000 euro all’anno. Calcolando il salario orario, si può stimare che l’infermiere guadagni circa 13,33 euro all’ora. Tuttavia, è importante tenere presente che questi numeri rappresentano una media e che ci possono essere variazioni significative in base all’esperienza e alla regione.

La retribuzione degli infermieri dipende principalmente dal livello di esperienza e dalla fascia retributiva a cui si appartiene in base agli anni di lavoro. Gli infermieri entry level, ovvero quelli con meno esperienza, guadagnano in media circa 22.776 euro all’anno.

Questa cifra aumenta man mano che l’infermiere acquisisce esperienza e competenze, con i professionisti più esperti che possono guadagnare fino a 44.850 euro all’anno.

Gli stipendi di un infermiere nelle varie regioni

Analizzando i dati regione per regione, si nota che le regioni del nord e del centro Italia tendono a garantire una retribuzione maggiore agli infermieri rispetto alle regioni del sud.

Sul podio delle regioni con i salari più alti per gli infermieri troviamo Liguria, Lombardia e Toscana, dove un infermiere guadagna in media rispettivamente 2.792, 2.333 e 2.159 euro al mese. Nelle Marche e in Piemonte, un infermiere guadagna mediamente circa 2.000 euro al mese, mentre nel Lazio la cifra si abbassa a 1.954 euro.

Le regioni con retribuzioni ancora più basse per gli infermieri sono la Sicilia, l’Emilia-Romagna e il Veneto, con stipendi medi rispettivamente di 1.953, 1.952 e addirittura 1.650 euro al mese.

È importante sottolineare che questi dati rappresentano una panoramica generale e che possono esserci eccezioni o variazioni in base a fattori individuali e contrattuali. Inoltre, oltre allo stipendio base, gli infermieri possono beneficiare di ulteriori vantaggi come premi, straordinari, benefit e opportunità di crescita professionale.

Perché è importante quanto guadagna un infermiere

Riflettere sulla correttezza della retribuzione di una categoria come gli infermieri è molto importante se pensiamo al lavoro che ogni giorno svolgono e all’impatto che hanno sulla società. Il loro valore è qualcosa che abbiamo sperimentato particolarmente durante gli anni duri della pandemia da Covid-19.

Per questo, è fondamentale che gli infermieri guadagnino in base al tipo di lavoro che svolgono, poiché la loro professione richiede un alto livello di competenza, dedizione e responsabilità. Oltre a fornire cure dirette ai pazienti, gli infermieri sono spesso chiamati a prendere decisioni cruciali e gestire situazioni complesse, meritando un compenso adeguato.

Nel caso in cui si stia considerando di intraprendere la carriera infermieristica, è importante valutare attentamente tutti questi fattori, insieme alle condizioni salariali di questa categoria in Italia. Inoltre, occorre prendere in considerazione anche altri aspetti come le opportunità di crescita e le condizioni di lavoro.