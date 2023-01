Rivelato il trucco per dire addio alle fughe nere in casa: basta fare così

Possiamo dire addio allo sporco nelle fughe del pavimento grazie ad un metodo infallibile. Ecco di quale si tratta.

Le nostre case sono il posto in cui passiamo il maggior numero di ore della nostra vita e dove possiamo essere noi stessa senza paura di comportarci per forza in maniera impeccabile.

Per questo, abbiamo dei comportamenti che non avremo mai avuto in altri posti o in presenza di altre persone se non componenti del nostro nucleo famigliare o coinquilini con il quale abbiamo molta confidenza.

Pavimento: ecco come levare lo sporco dalle fughe

A volte però, questi comportamenti, possono portare a far si che alcune zone e alcuni elementi della nostra casa si sporchino più facilmente e quindi è consigliabile tenere sempre pulita la nostra dimora.

Per far si che questo accada, abbiamo a disposizione tantissimi prodotti che possiamo trovare in commercio che ci aiutano a rendere la nostra casa linda e pulita e anche profumata.

Ma a volte, questi prodotti non riescono a pulire del tutto lo sporco presente in casa, specie nelle zone non del tutto facili dove è quasi impossibile rimuovere tutto quello che si è formato al suo interno.

Basti pensare che sul nostro pavimento si depositano tantissimi germi e batteri, dovuti al calpestamento del suolo che può anche avvenire con delle calzature provenienti dall’esterno della nostra casa.

Per questo, si consiglia di levare le scarpe all’ingresso o prima di entrare in soggiorno o in un’altra stanza e indossare delle pattine o delle calze antiscivolo in modo che non si contamini tutto il pavimento.

Questo però, non sempre viene effettuato e inoltre possiamo anche avere degli ospiti in casa a cui non possiamo obbligare a levarsi le scarpe, anche se in molti non si fanno problemi a chiederlo.

Il metodo infallibile per rimuovere lo sporco ostinato

Sul nostro pavimento possiamo trovare anche tracce di polvere e residui di peli e capelli e molte volte questo è formato da mattoni in granito o in marmo e tra uno e l’altro ci sono delle vie di fuga.

Queste, col tempo, tendono ad annerirsi e questo avviene quando lo sporco viene accumulato e diventa sempre più ostico levare il tutto in quanto dovremo perdere tantissimo tempo e olio di gomito.

Ma esiste un rimedio che potrebbe risolvere questo problema. Prima di tutto prendiamo del bicarbonato di sodio e mettiamo due cucchiai all’interno di una ciotola dove andremo a inserire del detergente per i piatti.

Successivamente, aggiungeremo anche un po’ di acqua ossigenata e mescoleremo finché non avremo un composto semiliquido che andremo a inserire in una boccetta con il beccuccio.

Spremendo la boccetta faremo uscire il tutto e lo andremo a cospargere sulle vie di fuga e lo lasceremo agire per qualche minuto per poi con una spugna abrasiva rimuovere il tutto energeticamente.

Vedremo, come in pochi secondi, lo sporco dalle fughe del pavimento verranno via e avremo una casa lucidissima. Per far si che rimanga tale è consigliabile ripetere il tutto almeno una volta a settimana, stando attenti a non deteriorare il nostro pavimento qualora fosse particolare, come ad esempio il parquet.