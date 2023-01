“Incinta di due gemelli”, Charlene di Monaco: l’indiscrezione spiazza i sudditi

Charlene di Monaco, grandi notizie per la principessa sudafricana. Arriva l’indiscrezione che allieta i sudditi del Principato: proprio lei sarebbe incinta di due gemelli.



La rinascita di Charlene Wittstock

Sono ormai lontani i tempi bui vissuti da Charlene Wittstock. La moglie di Alberto II per ben due anni ha attirato l’attenzione dei mass media nazionali e internazionali per i suoi preoccupanti problemi di salute.

Una brutta infezione, l’ha obbligata per più di sei mesi a rimanere lontana dalla sua famiglia e dai doveri di palazzo. Quando tutto sembrava ormai passato, ecco che una forte depressione la colpisce e un nuovo ricovero arriva per la regnante che si rifugia sulle Alpi svizzere per essere seguita da un team di luminari.

Poi finalmente la ripresa fisica ed emotiva. Charlene torna a casa e riprende le redini del Principato e della famiglia. Proprio sul suo conto, arriva una indiscrezione che fa gioire tutti. Sembra che la moglie di Alberto sia in attesa di due gemellini. A lanciare la notizia bomba il settimanale Revue Heute che pare non avere dubbi al riguardo.

Cicogna in arrivo a Monaco?

Notizia clamorosa, questa, che ha fatto il giro del mondo e che ha suscitato gioia ed entusiasmo nei cuori di tutti e soprattutto in quelli dei sudditi monegaschi. Perché è sorto il sospetto della gravidanza?

Di recente, il sovrano ha preso parte and un evento importante per il Principato, il Festival del circo di Monte Carlo. Il marito di Charlene si è presentato insieme ai figli, i gemellini Gabriella e Jacques. Grande assente invece la Wittstock che a quanto pare si sarebbe rifugiata a palazzo per nascondere la sua gravidanza gemellare.

All’evento presieduto tra l’altro dalla principessa Stephanie di Monaco, che si è tenuto sulla Rocca, Alberto è stato in compagnia non soltanto dei figli, i quali sembravano avere un viso triste per via dell’assenza della madre, ma anche dei nipoti.

Scrive in prima pagina il settimanale sopra menzionato dedicando la copertina proprio alla principessa:

“Tutta Monaco è in paradiso: Charlene è incinta di due gemelli!”.

Sono diverse settimane che in realtà circola la voce che la sudafricana sia in dolce attesa ma fino ad ora, nessuno si era mai esposto sull’argomento. Solo di recente, la Wittstock è stata beccata diverse volte in Svizzera, in una clinica privata super costosa.

Se qualcuno ha inizialmente pensato che si recasse sulle Alpi per tenere sotto controllo ancora la sua depressione, oggi abbiamo la conferma che non è così. In questa clinica menzionata lavorano esperti ginecologi in gravidanze tardive.

Per il momento, da palazzo reale ancora nessuno si è esposto su questa indiscrezione. Certo è che la moglie di Alberto, a quanto pare, desidera già da tempo poter allargare la famiglia.

La mamma della Wittstock, la signora Lynette, qualche tempo fa ad una rivista sudafricana, You, aveva confessato che fin da piccola la figlia sperava di mettere in piedi, da adulta, una famiglia numerosa. Il 2023 sarà sicuramente l’anno buono per realizzare il suo nuovo desiderio di maternità.

Intanto, un’altra news arriva sempre dal Principato. Pare che anche Charlotte Casiraghi sia in dolce attesa. La figlia di Carolina aspetterebbe il suo terzo bebè, il secondo dal marito Dimitri Rassam. Dunque la cicogna è pronta a donare sorrisi ai reali? Non ci resta che aspettare ulteriori scoop a riguardo.