Prepariamoci all’aria gelida dal Nord Est: neve e freddo colpiranno queste zone

Gli italiani preoccupati: arriva l’aria gelida dal Nord-Est

Siamo ormai entrati nel pieno dell’inverno. L’Italia da qualche giorno è avvolta dalla morsa del freddo e del gelo. In tutto lo Stivale, da Nord a Sud, le temperature sono precipitate in maniera brusca.

Persino Campania e Basilicata, che fino a qualche settimana fa vantavano temperature intorno ai 13 gradi, si sono ritrovate con la neve a bassa quota. Montagne e colline innevate hanno riservato uno spettacolo bellissimo come non lo si vedeva da tanti anni.

Tuttavia, i meteorologi sono preoccupati e lanciano l’allarme meteo: il freddo di questi giorni non è nulla in confronto a quello che vivremo nelle prossime settimane. Ci sono in particolare alcune zone della nostra Penisola che saranno avvolte da freddo e bufera di neve.

Un’aria gelida proveniente dal Nord-Est sta per fare il suo ingresso in Italia. Gli esperti ci avvertono fin da subito: preparatevi a battere i denti come mai prima d’ora.

Allarme meteo in Italia

Negli ultimi giorni, la nostra Penisola ha subito un brusco calo di temperature. Al Nord si è arrivati a toccare zero gradi mentre al Sud, con grande sorpresa di tutti, persino dei meteorologi, anche quattro gradi con neve a bassa quota, anche al Centro, non solo al Sud, fenomeno questo che non si verificava da tantissimi anni.

Eppure i meteorologi sono preoccupati e lanciano l’allarme: il freddo di questi giorni non è nulla rispetto a quello che alcune regioni in particolare si ritroveranno ad affrontare nelle prossime settimane.

Stando agli esperti del tempo, arriverà infatti Attila, un freddo gelido dal Nord-Est che inizierà a fare ingresso sul nostro Stivale a partire da questo fine settimana. Sabato 28 gennaio e Domenica 29 gennaio saranno i giorni più freddi della settimana.

Le correnti dalla Russia arriveranno fino al bacino del Mediterraneo creando un effetto APE ovvero una configurazione metereologica che porterà con sé aria gelida e bufere di neve soprattutto in prossimità delle regioni del mar Ionio e del basso Adriatico.

In arrivo nubi cumuliformi verso le nostre coste. La neve cadrà a bassissima quota sia al Nord, sia al Centro, sia al Sud. Nevicate anche in pianura e sui settori centrali adriatici. Non si esclude la possibilità di temporali violenti su Sardegna, Calabria e Sicilia, regioni queste che si caratterizzeranno anche per la presenza di venti forti nei quadranti settentrionali.

Temperature glaciali e nebbia sulle pianure del settentrione. Domenica 29 gennaio, l’alta pressione arriverà sul nostro Stivale, eccezione fatta per il Sud, in particolare Puglia e Calabria che si ritroveranno colpite da forti e violenti temporali e addirittura neve.

Sul resto dell’Italia, le temperature saranno molto basse, soprattutto dopo il tramonto. Alte le possibilità di toccare i zero gradi. L’arrivo di una gelata nelle città del Centro Nord preoccupano i meteorologi.

Occhio di riguardo anche sulle città di Liguria, Toscana e Valle Padana dove una fitta nebbia a partire dal fine settimana, inizierà a calare sin dalle prime luci del mattino.