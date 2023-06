Ritrovato il 17enne scomparso a Roma mentre andava a scuola

Lieto fine per l’adolescente 17enne scomparso a Centocelle, Roma, lo scorso martedì. Il giovane è stato ritrovato, e ad annunciarlo è stata la madre sui social. Il ragazzo, che vive nel quartiere di Centocelle con lei, era uscito di casa due giorni fa per recarsi a scuola, dove tuttavia non era mai arrivato. Ciò aveva scatenato il panico in amici e parenti, che oltre ad aver pubblicato appelli e richieste d’aiuto per ritrovarlo, si erano anche rivolti alla trasmissione Chi l’ha visto?. Poche ore fa, per fortuna, la madre ha annunciato sui social il suo ritrovamento.

Ottime notizia riguardante la scomparsa di Mattia Esposito, il 17enne scomparso martedì scorso a Centocelle, Roma, quartiere dove vive con la famiglia, mentre si recava a scuola. L’adolescente ha fatto perdere le sue tracce subito dopo aver lasciato casa, diretto all’istituto Giorgi-Woolf, sulla Casilina. Nel non vederlo tornare, i genitori si sono comprensibilmente preoccupati e hanno lanciato l’allarme sui social. L’appello ha fatto il giro dei social, giungendo fino alla trasmissione di Federica Sciarelli. Tale costanza ha tuttavia dato i suoi frutti, visto che oggi Mattia è stato ritrovato, pare al parco degli acquedotti. La madre Francesca ha avvisato gli internauti sui social: “È stato appena ritrovato sta bene” ha scritto su Facebook.

Mattia Esposito, il 17enne scomparso a Roma, nel quartiere Centocelle, è stato ritrovato poche ore fa. A dare l’annuncio la madre Francesca sui social

La sua scomparsa ha scatenato grande preoccupazione non solo tra i suoi conoscenti e familiari, ma anche tra gli utenti dei social, che si sono mostrati subito pronti a condividere gli appelli, facendoli girare. I genitori di Mattia Esposito erano intervenuti anche durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto?, chiedendo aiuto per ritrovare il figlio.

Le loro speranze si sono avverate, visto che oggi il 17enne, allontanatosi martedì scorso dal quartiere Centocelle a Roma mentre si recava a scuola alla Casilina, è stato ritrovato, pare nel parco degli acquedotti.

A lanciare un appello, nei giorni scorsi, era stata su Facebook anche una delle sue insegnanti, Paola: “Questo ragazzo si chiama Mattia Esposito, è un mio alunno di quarta, da martedì 30 maggio non si hanno più notizie. È uscito di casa per recarsi a scuola, I.I.S Giorgi-Woolf viale Palmiro Togliatti, Roma, ma non è mai arrivato. Vi prego di diffondere” aveva scritto la docente, che ultimamente ha aggiornato il messaggio con un “È stato ritrovato”.

La madre Francesca, a sua volta, aveva pubblicato sul social network una sua descrizione, spiegando anche com’era vestito al motivo della scomparsa, aggiungendo anche i suoi numeri telefonici dove poterla contattare.

Fortunatamente, i messaggi di aiuto sono serviti allo scopo, regalando un lieto fine a questa vicenda, come ha sottolineato anche la redazione del programma condotto da Federica Sciarelli, che ha ringraziato tutti per la risoluzione positiva della vicenda. Rimangono ancora ignoti, però, i motivi che hanno spinto Mattia ad allontanarsi da casa e far perdere le sue tracce per due giorni, scatenando la preoccupazione di migliaia di persone.