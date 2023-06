La tinta naturale più potente in circolazione: non vedrai neanche 1 capello bianco

È questa la tinta naturale da usare per eliminare tutti i capelli bianchi. È potente e non fa male: gli esperti la consigliano.

I capelli bianchi sono inevitabili e quasi nessuno può sfuggirgli. In linea generale, non è un fattore solo legato all’invecchiamento ma ad una mancanza di melanina e sviluppo della stessa. I fattori possono essere moltissimi, ed è comunque importante che i capelli siano sempre sani e ben tenuti. Inoltre, gli esperti consigliano una tinta naturale molto potente che copre i capelli bianchi per lungo periodo. Di che cosa si tratta? Facciamo chiarezza.

Capelli bianchi: caratteristiche e miti da sfatare

Non si hanno i capelli bianchi solo per il processo di invecchiamento e ancora meno per lo stress accumulato. La vita di tutti i giorni danneggia sicuramente il cuoio capelluto, ma lo stop alla melanina non è comportato da questo.

Il capello bianco si manifesta a seguito di una serie di fattori, come le componenti genetiche oppure comunque un processo di invecchiamento. Il colore è legato al pigmento – melanina – che se non sviluppato lascia il capello bianco naturale. La vita media di ogni capello è di tre anni, man mano che uno cade l’altro ricresce subito dopo. La diminuzione della melanina porta a mostrare il grigio e il bianco della ricrescita oppure lungo la lunghezza.

In linea generale i primi capelli bianchi possono manifestarsi dai 40 anni, con alcuna differenza tra uomini e donne. Ci sono delle persone che possono accusare questo cambiamento già dai 18 anni oppure altri dai 70 anni in poi.

Tinta naturale per coprire la ricrescita: potente e delicata

La tinta per capelli è certamente uno strumento indispensabile per andare a coprire tutti i capelli bianchi e la ricrescita. Per chi non fosse ancora pronto per un cambio di look radicale, gli esperti del settore mettono a disposizione una ricetta per la copertura della ricrescita con questa tinta naturale.

Gli ingredienti sono:

Amido di mais mezza tazza;

Caffè 1 tazza.

Questi due ingredienti sono la base di tutte le tinture per i capelli, naturali e a poco costo. Il caffè grazie alla sua acidità penetra nel capello e sviluppa la melanina, mentre l’amido di mais applica il composto e mantiene il capello colorato a lungo.

Prima di tutto si prepara una buona tazza di caffè e si lascia raffreddare. Prendere una ciotola e mescolare il caffè con l’amido di mais sino a quando non si ottiene una pasta omogenea e senza grumi. Applicare sulle radici e le lunghezze, soprattutto dove i capelli bianchi sono visibili.

Lo strato dovrà essere spesso e si lascia riposare per 60 minuti. Subito dopo risciacquare i capelli con abbondante acqua tiepida sino a quando tutto il composto sarà stato eliminato. Lavare con shampoo e balsamo. Risultato finale? Perfetto. Essendo naturale si può ripetere questa operazione anche una volta alla settimana.