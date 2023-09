Meteo, torna il caldo africano in Italia: punte di 35 gradi in queste regioni

Le temperature arriveranno anche a 35 gradi in queste regioni per via del caldo africano in Italia. Tutte le previsioni degli esperti.

Incredibile come continuerà il caldo africano in Italia in queste prossime settimane. Le temperature alte non ci lasceranno in pace.

Temperature alte anche a settembre

In molti credevate che il caldo sarebbe Terminato con agosto invece purtroppo dobbiamo dirvi che non è assolutamente così. questo perché è prevista una nuova circolazione di area ciclonica che porterà con se un grande calore proveniente dalla parte del Nord Africa. questa colpirà alcune zone d’Italia, alcune più di altre, ma in generale tutto il territorio del Bel paese.

Bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di iniziare una temperatura che possiamo definire più o meno autunnale. Questa è una ottima notizia per tutti quei italiani che volevano ancora prolungare le loro vacanze estive e quindi continuare il loro periodo di villeggiatura in una zona di mare. Si tratta invece di una brutta notizia per chi continua a lavorare o ha ripreso a lavorare e per tutti quei giovani che dovranno cominciare ad andare a scuola o all’università.

Come molti esperti dicono è molto difficile mantenere la concentrazione sui propri doveri nei momenti in cui c’è caldo. Invece si rivela molto più semplice farlo quando la temperatura è mite o tendente al freddo. Ma come mai continueranno a sfiorare le temperature circa i 35 gradi centigradi? Vediamo di seguito riportandovi il parere di molti esperti italiani che si sono espressi in merito e che adesso stanno raccomandando alle persone di rimanere in casa soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Caldo africano in Italia

Oggi vi parliamo proprio di questa nuova perturbazione che porterà con sé una incredibile circolazione ciclonica che viene dalla zona nord dell’Africa, simile a quella dell’anticiclone africano che vi avevamo già preannunciato. Questo significa che sul nostro Paese continueranno a esserci temperature abbastanza alte che potrebbero arrivar ai 35 gradi! Il nostro Bel paese si trova proprio al centro di questa circolazione che ha cuore nel Mediterraneo. Ma non è tutto perché la nuova perturbazione a quanto pare non proverrà soltanto dall’Africa ma anche dalle Azzorre.

Il tempo previsto è stabile però estivo: ciò significa che non potremo ancora dare il benvenuto alle temperature dell’autunno che dovremmo aspettarci in questo periodo dell’anno. Dettagliatamente le temperature che si prevedono sono di circa 31 gradi al nord, 33 al centro e anche 35 al sud e sulle isole.

Non sanno ancora fino a quanto durerà questa nuova perturbazione davvero inattesa, ma si pensa che potrebbe durare anche una settimana. Per il momento continuiamo ad assister a precipitazioni e temperature instabili, dopo di che si passerà presumibilmente a temperature molto più calde e alte. Ormai la crisi del clima sta portando con se tutta una serie di strascichi che non fanno ben propiziare a nessuno degli italiani e in generale a nessun abitante del mondo.

Per questo molti esperti consigliano di preservare il nostro habitat e rispettarlo perché a quanto pare solo così possiamo ristabilire un equilibrio del clima.