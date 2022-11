Rissa a UeD, le 2 dame del trono over quasi alle mani: interviene Maria | VIDEO

UeD, scoppia la rissa nella trasmissione di Maria De Filippi. Due dame del trono over arrivano quasi alle mani. La conduttrice costretta ad intervenire.

Nello studio di Uomini e Donne scoppia la lite tra due signore tra le più amate del trono over. Loro quasi pronte ad alzarsi le mani davanti a tutti.

Rissa a UeD

Non passa un solo giorno senza che i telespettatori di Canale 5 non assistano a colpi di scena nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi. Tra liti, abbandoni e uscite inaspettate, i partecipanti alla trasmissione mariana sanno sempre come stupire il pubblico fedelissimo di Queen Mary.

L’ultima l’avete vista? E’ successo proprio nel corso della scorsa puntata di Uomini e Donne. Due dame, tra le più amate del parterre femminile del trono over, arrivano quasi alle mani. Scoppia la rissa tra di loro, Maria De Filippi è costretta ad intervenire per evitare il peggio.

Non è la prima volta che dei partecipanti al salotto dei sentimenti alzino la voce o arrivino a discutere faccia a faccia, ma mai era capitato che a farlo fossero due donne. Arriva dunque il colpo di scena che nessuno si aspettava e che sorprende tutti, non solo i telespettatori ma anche la conduttrice che non avrebbe mai immaginato che nella sua trasmissione potesse accadere qualcosa del genere.

Rissa tra le due primedonne della trasmissione

Scoppia la rissa nello studio di Uomini e Donne tra due amatissime dame del parterre femminile del trono over: Ida Platano e Roberta Di Padua arrivano quasi alle mani. Che cosa è successo tra le due primedonne della trasmissione?

Questa definizione non potrebbe essere più azzeccata per loro. Da quando è iniziata la nuova stagione del salotto dei sentimenti di Canale 5, la parrucchiera bresciana e la bella signora di Cassino sono diventate le protagoniste indiscusse del dating show Mediaset.

La Platano sta catturando l’attenzione dei telespettatori per i suoi tira e molla con Alessandro Vicinanza e le cose dette e non dette, ancora, per l’ennesima volta, con Riccardo Guarnieri, lo storico e intramontabile ex.

La Di Padua, invece, è stata considerata la terza incomoda, la sfascia-coppie, l’invidiosa della felicità della collega anche se conto ogni pronostico, sembra che questa volta il web sia esausto della Platano e abbia preso per la prima volta le difese di Roberta.

Forse Ida sta iniziando un po’ a stancare con il suo vittimismo e le sue vicende sentimentali? Probabilmente sì. Ritornando però al focus del nostro articolo, perché le due dame sono arrivate a litigare?

Tutta colpa di Armando Incarnato. Come sapranno i telespettatori affezionati del salotto dei sentimenti di Canale 5, Ida Platano ha stretto poche amicizie nella trasmissione di Maria De Filippi.

Due le persone a cui tiene particolarmente: Gemma Galgani che è diventata la sua migliore amica e Armando Incarnato, il cavaliere partenopeo con il quale in passato ha avuto anche una breve frequentazione.

Ebbene, Ida nelle ultime puntate si è mostrata arrabbiata con Incarnato perché questi si è schierato dalla parte di Roberta dato che anche lui, come la signora di Cassino, è convinto che il bel salernitano non sia il cavaliere adatto a vivere con Ida una storia sentimentale fuori dagli studi di UeD.

Maria De Filippi preoccupata

Armando e Ida si sono però voluti chiarire e pertanto la dama bresciana ha lasciato in panchina Vicinanza decidendo di concedere un ballo al cavaliere partenopeo.

Ed ecco dunque che Roberta attacca duramente la parrucchiera bresciana affermando che lei ha una vera e propria fissazione nei suoi confronti.

Secondo Roberta, Ida teme che Incarnato possa tornare a riprovare qualcosa per lei. Gelosia? Invidia? La dama di Cassino si sfoga.

Scoppia la rissa, volano parole pesanti. Roberta accusa Ida di essere una persona sola ed Ida accusa Roberta di mentire e stra-parlare. La dama di Cassino, con fare innervosito, si alza e affronta la parrucchiera vis a vis.

Maria De Filippi è costretta ad intervenire. Il suo tono di voce alquanto preoccupato fa scattare l’allarme. Fortunatamente le due le primedonne della trasmissione si tranquillizzano e ciascuna ritorna alla propria postazione.