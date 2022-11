Qatar 2022, quanto guadagnerà la nazionale vincitrice del mondiale

Un montepremi faraonico messo in palio dalla Fifa per l’edizione di un mondiale più ricca di sempre: quanto guadagneranno i vincitori.

La Fifa ha pensato a un totale di 440 milioni di dollari da mettere in palio per le federazioni, tra premi, compensazioni per le spese di preparazione e i soldi legati ai vari posizionamenti nel torneo. A chi riuscirà a conquistare la coppa invece andranno 42 milioni di dollari.

Qatar 2022, il mondiale più ricco di tutti i tempi

Uno dei mondiali più discussi, e anche – ci mancherebbe – probabilmente il più ricco. Non è certo un segreto che la scelta di organizzare per la massima competizione calcistica mondiale sia ricaduta sul Qatar per motivazioni economiche. Ma non deve esserci spazio per le ipocrisie secondo Gianni Infantino che durante l’ultima conferenza stampa ha risposto alle critiche su immigrati sfruttati e diritti umani calpestati invitando l’Occidente a un esame di coscienza prima di puntare il dito.

Dunque la Fifa prova a sotterrare le critiche mettendo a disposizione delle federazioni il più ricco montepremi mai visti nella storia della competizione. Si tratta di 440 milioni di dollari, di cui 42 andranno alla nazionale vincitrice. Un bottino annunciato dal sito web della Fifa, 20% più alto di quello proposto per Russia 2018.

La cifra totale sarà ripartita tra tutte le partecipanti qualificate alla fase finale, secondo due criteri. Ad ogni nazionale andrà 1,5 milioni di dollari per i costi di preparazione, mentre la restante parte verrà divisa a seconda del posizionamento finale.

Mondiali, la suddivisione dei premi dagli ottavi di finale in poi

Dunque per le nazionali che arriveranno agli ottavi di finale spettano già 13 milioni di dollari. Chi dovesse superare il primo play-off invece guadagnerà ben 17 milioni di dollari. Diventano ovviamente ancora più ricchi i premi le semifinaliste, che si assicureranno 25 milioni, 27 per la vincitrice del terzo posto e 30 per la nazionale che arriverà seconda.

I premi individuali invece prevedono l’assegnazione della Scarpa d’Oro per il capocannoniere, il Pallone d’Oro, il Guanto d’Oro, il Miglior giovane e l’All Star team. Inoltre la Fifa mette in palio anche una cifra dedicata alle federazioni che hanno concordato con i propri calciatori dei bonus.

Altri 209 milioni di dollari saranno destinati ai club che portano i loro calciatori al mondiale, con 10mila dollari per ogni giorno di permanenza di un calciatore in nazionale come forma di “risarcimento”. Dalla Serie A italiana sono 67 i giocatori impegnati al mondiale, mentre 3 dalla Serie B.