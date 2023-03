Riesci a trovare la A tra questi numeri? Devi essere molto furbo per farcela

By

Ecco in cosa consiste il test di intelligenza della A, lettera che dovrete trovare fra i vari numeri presenti nell’immagine.

Sottoponetevi a quest’incredibile test visivo. Se troverete la lettera A in mezzo ai vari numeri proposti nell’immagine, e se lo farete in pochi secondi, probabilmente siete più intelligenti della media delle persone del mondo.

Test visivo, se lo risolvete siete più svegli della media

Sul web sono presenti innumerevoli test visivi, ai quali ciascun utente può sottoporsi per scoprire se ha un QI più alto rispetto alla media delle persone. I vari test visivi, infatti, permettono di testare le proprie abilità intellettive e di ragionamento logico.

Molti dei test presenti sul web consentono anche di scoprire fino a che punto si è svegli e si riesca in qualche modo a mantenere la concentrazione anche in casi in cui sono presenti degli elementi di disturbo.

Spesso, i test visivi sono costituiti da immagini con elementi distorti, che ci impediscono di raggiungere l’obiettivo datoci dall’immagine stessa o dalla persona che si sottopone al test.

Ce n’è uno, in particolare, che sta facendo impazzire tutti. Si tratta del test di intelligenza della A, un test nel quale bisogna trovare questa lettera dell’alfabeto, nascosta in mezzo ai tanti numeri presenti.

Tutto quello che dovete fare è soffermarvi sull’immagine per qualche secondo e cercare di scovare la A nascosta. Se non ci siete ancora riusciti, forse dovreste allenare la vostra mente. Ma non scervellatevi più, perché di seguito vi offriamo la soluzione a questo test incredibile.

Test di intelligenza della A, ecco la soluzione

Conoscevate già questo test? Se no, siamo sicuri che avrete avuto molta difficoltà a trovare la lettera A nascosta tra i numerosi 4. Questo perché questa lettera e questo numero sono molto simili tra loro.

La A, infatti, è semplicemente più dritta rispetto al numero 4 e ha una gambetta in più. Per il resto, i due simboli sono pressoché identici. Tutto quello che vi avevamo chiesto di fare era di concentrarvi sull’immagine, per scovare la lettera nascosta.

La maggior parte delle persone ci riesce solo dopo qualche minuto, mentre quelli con il QI più alto ci riescono anche all’istante o dopo pochissimi secondi. Se non siete riusciti a trovare la lettera, non lasciatevi demotivare, perché semplicemente avete bisogno di allenare il vostro cervello.

Per allenarlo, potreste, ad esempio, leggere più libri, sottoporvi a test matematici o allenarvi con i quiz. Il cervello è un muscolo che, come quelli che alleniamo in palestra, va curato.

Ecco di seguito l’immagine che vi mostra la lettera A nascosta tra i vari numeri 4. Se ci pensate, non era così difficile da trovare, perché è l’unico simbolo non allineato con la quarta colonna di numeri.

Ora che avete visto dov’è, non preoccupatevi, perché non significa molto che non siate riusciti a trovarlo. Semplicemente, dovete allenare il vostro muscolo e vedrete come ricomincerete a essere veloci a trovare la soluzione dei vari test visivi proposti sul web.