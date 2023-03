Buone notizie dall’INPS, doppio bonus ad aprile sul conto di queste categorie

Arriva un doppio bonus per alcune categorie di italiani nel mese di aprile del 2023. La cifra sta facendo gioire milioni di italiani in difficoltà.

Ecco che arriva un bonus doppio per alcune categorie di cittadini. Verrà accreditato direttamente sul loro conto in banca. Lo possono richiedere già nel mese di aprile.

Doppio bonus ad aprile sul conto di queste categorie

Arriva un doppio bonus ad aprile sul conto di queste categorie, tra le più in difficoltà all’interno del nostro Paese. Tutti i cittadini, in generale, stanno vivendo un periodo di grande crisi, dovuta all’aumento dei prezzi.

La guerra tra Russia e Ucraina ha causato un aumento dell’inflazione in Italia e in tutta Europa, che ha mandato letteralmente in tilt i cittadini del Bel Paese.

I prezzi di certi prodotti sono addirittura raddoppiati, perché molte produzioni dell’est si sono arrestate e così sono aumentati i costi di produzioni e trasporti. Alcuni prodotti, che prima davamo per scontati, adesso sono quasi scomparsi dai supermercati o il loro prezzo è aumentato talmente tanto da renderli inaccessibili.

Proprio per questo, i cittadini italiani stanno chiedendo al Governo del nostro Paese degli aiuti concreti. Vorrebbero dei sostegni economici, che li aiutassero in questo periodo davvero complicato che stanno vivendo.

E per fortuna, di recente, è arrivata una bellissima notizia. Arriverà presto un accredito sui conti in banca o postali degli italiani che appartengono a determinate categorie. Si tratta di un doppio bonus che verrà erogato dall’INPS e che arriverà ai partita iva, ma anche ad altre categorie precedentemente escluse.

Ecco che di seguito facciamo il punto della situazione e vi spieghiamo come fare a ottenerlo e soprattutto entro quali date. Plurale, perché per via del nuovo decreto le date sono più di una ed includono anche quelle categorie che erano state escluse in precedenza.

Doppio bonus per partita iva

Sono finalmente attive le domande che permettono l’ottenimento di un doppio bonus per partita iva da 200 e da 150 euro, per un totale di 350 euro. Si tratta di un’agevolazione incredibile e desiderata, pensata dallo Stato italiano per contrastare l’aumento dei prezzi esponenziale.

Si tratta di un’indennità che i cittadini italiani possono richiedere entro il 30 di aprile del 2023. Una nuova legge, però, permette al bonus in questione si estendersi fino ai mesi di luglio e di novembre del 2023.

L’obiettivo dell’estensione è quello di permettere, anche alle altre categorie che prima non erano interessate dal bonus, di ottenerlo. Se prima il beneficio era pensato esclusivamente per i possessori di partita iva, infatti, adesso potranno richiederlo anche tutti quei cittadini precedentemente esclusi dal decreto.

Stiamo parlando dei lavoratori autonomi e dei professionisti sprovvisti di partita Iva e che invece sono iscritti alla gestione separata dell’INPS.

Per richiedere il doppio bonus, bisogna collegarsi presso il sito web dell’INPS e accedere con le proprie credenziali. Quindi bisogna recarsi presso la sezione apposita dell’ente di previdenza sociale, che riguarda i sussidi, e inoltrare la propria richiesta.