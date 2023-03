Se riesci subito a trovare il topo nella foto hai una mente sveglissima

Trovare il topo nella foto è difficile? Non per tutti, infatti chi ci riesce in pochi secondi ha una mente veloce e sveglia.

I test visivi fanno oramai parte di una routine, con la divulgazione di queste immagini sul web alcune delle quali virali. Il divertimento nasce quando si vuole spingere sulle proprie capacità, magari mettendosi a confronto con altri amici o parenti. Non risolvere in pochi secondi non significa essere poco reattivi, bensì attenti ad altri dettagli o non avere una mente allenata. In questo caso si chiede di trovare il topo nascosto tra i fughetti in pochissimi secondi.

Test visivi: quali sono i segreti per risolverli?

Quando si parla di test visivi, spesso e volentieri si tende a sottovalutarli. Ogni tipo di immagine che spinge il cervello e lo costringe a fare un passo in avanti porta solo benefici. Sarebbe bene allenarlo giorno dopo giorno, partendo da test visivi facili e intuitivi per poi aumentare la difficoltà.

Gli esperti le chiamano sfide visive, perché sono completamente diverse da altri test che vengono presentati. Si tratta di dettagli quasi impercettibili ma in bella vista, di oggetti – particolarità – animali o forme che sono facilmente riconoscibili ma non da tutti.

Ci sono soggetti che tendono a farsi distrarre da tutto il contesto, mentre altri sono abituati ad osservare i dettagli centrando l’obiettivo. Come anticipato, non si tratta di essere più o meno intelligenti bensì di avere una mente predisposta o meno.

Le persone sono tutte diverse, ognuna delle quali con modalità di percezione completamente diverse. Mettersi alla prova è segno di intelligenza e osservando questa immagine si deve trovare il topolino, sapientemente nascosto.

Trovare il topo nella foto in pochi secondi

L’immagine che sta facendo il giro del web propone una serie di funghetti sparsi. Tra loro c’è un topo furbetto che non si lascia vedere da tutti. Gli esperti chiedono di mettersi alla prova e trovarlo in cinque secondi.

Sono pochissimi gli utenti che ci sono riusciti, mentre altri si sono completamente arresi. Prima di dare la soluzione del test visivo, si potrebbe provare a concentrarsi evitando tutte le ovvietà. Spesso e volentieri si tende a cercare qualcosa nel posto sbagliato, osservare forme non corrette e stancarsi subito.

Quando si chiede uno sforzo in più al proprio intelletto e all’attenzione in generale, dopo qualche secondo ecco che appare il topolino nascosto. Se anche così non c’è stato alcun miglioramento, ecco la soluzione:

Il piccolo topolino appare sulla parte destra dell’immagine, si vedono le sue orecchie e il suo sguardo furbo cercando di nascodersi tra i funghetti. Non era sicuramente facile da trovare, ma è anche vero che la maggior parte degli utenti non ha osservato il disegno con cura e attenzione.

Cosa vuol dire? L’allenamento è importante, infatti la prossima volta sarà ancora più facile risolvere questi simpatici enigmi.