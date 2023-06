Ricordano le Seychelles ma ci troviamo in Italia: dov’è questo paradiso terrestre

Questa estate non avrai bisogno di arrivare fino alle Seychelles per trovare il paradiso ma potrai rimanere in Italia. Vediamo dove andare.

Spiagge paradisiache che sembrano uscite da una cartolina esotica. Eppure, ci troviamo in Italia, non lontano dalla movida.

Spiagge d’Italia come alle Seychelles

Con l’arrivo imminente dell’estate cresce la voglia di vacanza. C’è chi si accontenta di un weekend fuori porta in Italia, in qualche località vicina alla propria e chi, invece, si appresta a prenotare viaggi in località paradisiache. Tra le mete preferite per trovare spiagge paradisiache, ci sono le Seychelles, un arcipelago di isole situato nell’oceano Indiano occidentale, al largo della costa orientale dell’Africa. Le isole si trovano a nord-est di Madagascar e a circa 1.600 chilometri a est del continente africano.

Sono 115 le isole disperse su un’area di circa 455 chilometri quadrati di terraferma. La più grande delle isole principali è l’isola di Mahé. Ogni isola ha le proprie caratteristiche uniche e offre splendide spiagge, paesaggi tropicali e una ricca flora e fauna marina.

Le Seychelles sono una destinazione turistica molto popolare, apprezzata per le sue acque cristalline, i meravigliosi atolli di corallo e la natura incontaminata. L’arcipelago è noto per la sua conservazione ambientale e la protezione dei suoi ecosistemi unici.

Eppure, scenari molto simili, si possono trovare anche in Italia e non occorreranno estenuanti ore di volo con scali e costi piuttosto cari. Non ci credi? Continua a leggere.

Dove trovarle

L’Italia è un paese ricco di storia ma anche di natura. Per questo connubio tra panorami sempre diversi è una destinazione molto gettonata tra i residenti di tutta Europa e del mondo.

Oltre alla storia, non mancano i posti incontaminati (o quasi), dove poter trovare spiagge incontaminate, con sabbia bianca e acqua cristallina, tanto che sembrerà di essere alle Seychelles.

Tra le spiagge più paradisiache dello stivale, ti suggeriamo quelle della Puglia e, in particolare, del Salento. Si tratta di spiagge facilmente raggiungibili dai centri della movida più gettonati tra cui spiccano quelli di Lecce, Porto Cesareo e Gallipoli.

La spiaggia di Punta Prosciutto, nei pressi di Porto Cesareo è tra le più belle della zona. A caratterizzarla acque cristalline, sabbia bianca e soffice, e una lunga distesa di dune sabbiose. Trovandosi in un piccolo golfo, le acque sono prevalentemente calme e basse. Queste caratteristiche la rendono perfetta anche a chi vuole godersi il mare con i bambini.

La spiaggia è situata nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. L’Amp è un istituto che si occupa di tutelare e valorizzare l’ambiente incontaminato.

Naturalmente, essendo una delle spiagge più amate, nei periodi di alta stagione viene presa d’assalto dai bagnanti. I periodi migliori per fruirne sono fine maggio, inizio giugno e le prime settimane d’autunno.