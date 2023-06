Tale e Quale Show, ecco quale sarà la giuria della nuova stagione

Anche per l’anno prossimo tornerà Tale e Quale Show, uno dei programmi più seguiti in Rai. Ecco chi saranno i giurati della prossima edizione. Carlo Conti torna quindi alla guida del talent dedicato ai vip, così come a la versione “nip”. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, pare scontato, a meno di clamorose sorprese, che verranno confermati i giudici di quest’anno, Cristiano Malgioglio incluso. Proprio lui pareva vicino a far parte di un altro programma “cult”, ma questa volta Mediaset, ovvero Tu sì que vales. Ora, stando a n retroscena di Tv Blog, pare che la possibilità sia sempre più lontana.

Dopo una soddisfazione molto soddisfacente, Carlo Conti tornerà il prossimo anno con il suo Tale e Quale Show, programma amatissimo dal pubblico nel quale dei vip si scontrano imitando in tutto e per tutto cantanti molto famosi. A tornare sarà anche la versione “nip“, ovvero quella dedicata alle persone non conosciute. Salvo sorprese dell’ultima ora, confermatissima anche la giuria della trasmissione, ovvero Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Le indiscrezioni volevano quest’ultimo vicino a un accordo per prendere parte invece a Tu sì que vales, creatura di successo (l’ennesima) di Maria De Filippi, ma pare che l’ipotesi, stando ai retroscena di Tv Blog, si stia affievolendo sempre più con il passare dei giorni. Ancora ignoto il cast della trasmissione di punta di Rai Uno.

Nonostante l’ottimo successo riscontrato dal cantante di E mi sono innamorato di tuo marito nell’ultima edizione di Amici, nella quale ha dato la giusta dose di verve in giuria, pare che sia sfumato il progetto di Maria De Filippi di averlo anche a Tu sì que vales.

Al contrario, quando presumibilmente tornerà a metà settembre su Rai Uno, Tale e Quale Show potrà contare sulla presenza dell’eclettico Cristiano, che continuerà a lavorare dietro il banco dei giudici assieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Nessun attrito, del resto, con De Filippi, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con il padrone di casa toscano, con il quale qualche anno fa ha condotto un Festival di Sanremo, e nn rovinerebbe certo l’amicizia per questo “scippo”.

Ancora ignoto, invece, il cast del programma. È presumibile che Carlo Conti, dopo alcune settimane di meritato riposo, torni ad occuparsi del casting della sua trasmissione di punta. Tanti, come da tradizione, vip e pseudo vip che si sono autocandidati a partecipare al talent.

Come accaduto anche in passato, del cast potrebbero far parte anche volti Mediaset, magari ex gieffini, come del resto già capitato anche in passato: basti pensare, ad esempio, a Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò, solo per citare due tra gli ultimi, entrambi ex inquilini del Gf Vip.

L’ipotesi è che personaggi abbastanza dotati musicalmente potrebbero essere contattati, e a venire in mente, al momento, sono due nomi come Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra e che da tempo vuole sfondare nel mondo della musica e Oriana Marzoli, seconda classificata di quest’anno, che ha già in curriculum un singolo “danzereccio”.