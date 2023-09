Lo squalo della Groenlandia riappare nel Mar dei Caraibi: secondo gli scienziati si tratta del più antico vertebrato vivente sulla Terra.

L’avvistamento è avvenuto nel mare dei Caraibi, lontano chilometri dal suo habitat che è invece a largo delle coste dell’America centro-settentrionale nel Belize. Secondo gli scienziati si tratta del vertebrato più antico presente sulla Terra: lo squalo della Groenlandia. Secondo i ricercatori si tratta di uno degli animali più longevi, e studi sulla durata della vita potrebbero aprire nuovi scenari anche in campo medi. Gli studi sulla longevità sono fondamentali per capire come questi animali rimangono immuni per tutta la vita a malattie come il cancro. Il dottorando Devanshi Kasana della Florida International University ha raccontato dell’avvistamento: “Abbiamo visto una creatura molto lenta, sembrava veramente di trovarsi di fronte a qualcosa di preistorico”.

Avvistato nel Belize lo squalo della Groenlandia: nato nel 1505

Uno squalo ultracentenario. Secondo i biologi che hanno effettuato l’avvistamento al largo delle coste del Belize, lo squalo della Gronelandia sarebbe il vertebrato più antico della Terra, nato addirittura nel 1505. L’avvistamento è arrivato a chilometri e chilometri dal suo habitat naturale, che è il largo delle acque della costa dell’America centro-settentrionale. L’avvistamento infatti è avvenuto nel Mar dei Caraibi.

Gli scienziati avevano inizialmente pensato a uno squalo a sei branchie, che vive in acque profonde. Secondo quanto riferito da Science Alert, dopo le fotografie dei biologi, è stato confermato invece l’esemplare: lo squalo che era abituato a vivere nell’Artico, in acqua fredda.

Il biologo del laboratorio di Mshable afferma di essersi trovato sul posto per effettuare degli studi invece sullo squalo tigre, come riportato dalla rivista Marine Biology, quando insieme ai colleghi hanno invece scrutato lo squalo centenario.

Lo squalo della Groenlandia: tra i 250 e i 500 anni di età

Non è la prima volta che uno squalo della Groenlandia viene avvistato in tempi recenti. Una specie che viene avvistata, quella artica, di rado ma che comunque ha già riempito le prime pagine delle riviste scientifiche, come avvenuto nel 2016. Si pensa che questa specie di squalo possa vivere tra i 250 e i 500 anni, e che l’esemplare sia nato attorno l 1505.

La misura è di circa 5 metri e mezzo, con l’età che viene appunto calcolata utilizzato un metodo matematico che tiene in considerazione il cristallino e la cornea. Con questo metodo gli scienziati avevano già determinato l’età di alcuni esemplari che erano finiti nelle reti dei pescatori, rimuovendo gli occhi di 28 esemplari femmine.

Il margine di errore sarebbe secondo gli esperti di circa 120 anni utilizzando questi criteri per determinare l’età dell’esemplare. Questo vuol dire che nel caso peggiore l’animale potrebbe avere comunque 395 anni. Gli studi sulla longevità di questi animali sono fondamentali, dicono gli scienziati, anche per approfondire la questione dell’invecchiamento umano. Riuscire a capire ad esempio come questa specie riesce a sopravvivere senza sviluppare determinate malattie, come il cancro, potrebbe aprire importanti scenari nel campo della medicina.