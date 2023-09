Fa l’idraulico ma guadagna oltre 4000 euro al mese: ecco dove lavora

Un idraulico che lavora in questo particolare Paese può guadagnare molto più che altrove, addirittura oltre 4000 euro al mese.

Chi pensa che lavorare come idraulico sia un’attività faticosa e poco remunerativa verrà presto smentito, perché sicuramente non ha conosciuto un idraulico che lavora in Svizzera. Qui, lo stipendio massimo per un lavoratore di questo tipo può toccare addirittura i 4000 euro al mese. Com’è possibile? E quanto guadagna un idraulico svizzero in più rispetto ad uno italiano? Scopriamolo.

Il lavoro di idraulico

In Svizzera così come in Italia, l’idraulico è quel professionista che ripara tubature di scarico, ma non solo: realizza anche impianti idraulici da zero. Una simile figura professionale può lavorare sia come privato che inserendosi nel contesto di un’azienda, magari lavorando in squadra con altri professionisti. In Svizzera, il 98% degli idraulici sono di sesso maschile, e solo il 2% sono donne.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro di questa categoria, si può dire che siano adeguate. Un idraulico svizzero, infatti, generalmente gode di benefit come l’assicurazione sulla salute e il versamento di contributi a scopo previdenziale. Chi svolge questo lavoro è di solito diplomato presso una scuola superiore, e nella maggior parte dei casi non gli è richiesta esperienza pregressa.

Il settore industriale all’interno del quale è compresa questa figura professionale è quello della manutenzione. Inoltre, un idraulico può godere di una certa flessibilità per quanto riguarda le proprie condizioni contrattuali. In Svizzera, infatti, un professionista di questo settore può lavorare a tempo pieno, ma anche part-time, e persino su turni notturni.

Generalmente, la settimana lavorativa di un idraulico dipendente va dal lunedì al venerdì, con 42 ore di lavoro settimanale. Ma quanto guadagna per tutto questo?

Un idraulico guadagna oltre 4000 euro al mese

La retribuzione di un idraulico in Svizzera dipende da diversi fattori, tra cui esperienza e anzianità. In generale, lo stipendio medio di un professionista di questa categoria ammonta a circa 1.450 euro al mese. Si tratta di 100 euro in meno rispetto alla paga media di un idraulico italiano.

Il trattamento minimo per questa professione, comunque, ammonta a 1.100 euro, mentre lo stipendio massimo di un idraulico in Svizzera può anche superare i 3.500 euro al mese. Ciò significa che un idraulico qui può guadagnare anche 4000 euro al mese. A determinare in che punto della tabella retributiva ci si posizionerà è soprattutto il proprio livello di specializzazione.

Un apprendista in fase di stage, infatti, può percepire anche solo 650 euro al mese, così come un idraulico con meno di 3 anni di esperienza può guadagnare un minimo di 1.200 euro al mese circa. Già con 4-9 anni di esperienza lo stipendio sale arrivando potenzialmente a 1.800 euro, che arrivano a 1.950 euro avendo da 10 a 20 anni d’esperienza.

Infine, un idraulico prossimo al pensionamento con più di 20 anni di lavoro alle spalle può guadagnare in Svizzera un minimo di 2.400 euro al mese. Ovviamente, si tratta di cifre indicative e minime, poiché lo stipendio cresce a seconda dell’azienda nella quale si lavora.

La vera domanda è: con uno stipendio del genere è possibile mantenere una famiglia che vive in Svizzera? La risposta è comunque no, sembrerebbero suggerire le ricerche. Per sostenere una famiglia, infatti, il salario minimo necessario ammonterebbe a 7820 franchi al mese.

In più, bisogna considerare che spesso i lavoratori che provengono da altri Paesi sono soggetti a condizioni salariali svantaggiose.