Rete internet, la città italiana dove si naviga più velocemente: è in questa regione

Ecco quali sono le città con internet veloce in Italia e qual è la provincia italiana dov’è migliore la qualità di connessione.

Facciamo il punto della situazione sulla connessione Internet in Italia e vi sveliamo qual è la città dov’è più conveniente navigare dal punto di vista della qualità.

Connessione Internet, l’importanza della velocità

Quando si parla di Internet, sono tantissime le persone che lo utilizzano e che sono alla ricerca di una connessione di qualità. Tale qualità dipende sia dal gestore di telefonia fissa e mobile, che dalla città in cui si vive.

Una connessione a Internet efficiente è molto importante soprattutto per quelle persone che lavorano con Internet. E non ci riferiamo unicamente ai lavoratori che si occupano di digitale, come programmatori, copywriter o consulenti di marketing.

Parliamo anche di tutti quei commercianti che curano un ecommerce o di associazioni e società che devono gestire i loro interessi online.

Vivere in una città con Internet veloce è fondamentale in questi casi. Proprio per questo, ci siamo messi alla ricerca delle migliori città con questa caratteristica. Tra le migliori, è presente la capitale d’Italia, Roma, dov’è possibile navigare con una velocità download di 205 Mbps su smartphone, mentre di 40 Mbps di upload.

Un’altra città con un’ottima qualità di connessione è Palermo, che vanta una velocità di download di 215 Mbps e di upload di 43 Mbps. E poi ancora Napoli con 251 Mpbs di download e di 63 Mbps di upload.

Quali sono le città con Internet veloce

Tra le città con Internet veloce, compare la bellissima Bologna, con 291 Mbps in download e 43 Mbps in upload. E poi ancora Torino, con una velocità di 315 Mbps di download e di 53 Mbps di upload.

Bologna e Torino si piazzano rispettivamente al terzo e al secondo posto. Il primato, però, è per Milano, con 357 Mbps di velocità in download e 63 Mbps in upload. Si tratta della città con Internet veloce con maggiore qualità in Italia.

Il capoluogo lombardo è migliorato moltissimo rispetto al 2021, dove la sua capacità di download era solamente di 76. Si tratta di un grande passo avanti, che ha migliorato senza dubbio la qualità di vita delle persone che ogni giorno hanno bisogno di Internet per lavorare.

Questo dato è fondamentale anche per i turisti, che valutano positivamente il fatto di poter beneficiare di una connessione rapida ed efficiente. Milano è una destinazione amatissima dalle persone di tutto il mondo, specialmente da coloro che vogliono ampliare i propri business e che quindi scelgono il capoluogo della Lombardia come meta professionale.

Che Internet sia efficiente in questa città e in molte altre città del nostro Paese è importante per i turisti e anche per gli abitanti che le vivono ogni giorno. Ora ci si chiede fino a che punto migliorerà la qualità delle nostre connessioni Internet e se addirittura il Wifi possa essere libero per tutti i cittadini.

In molte città del nord Europa è già così e le persone possono navigare costantemente grazie agli hot spot sparsi per strada.