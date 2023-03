Wi-Fi, regola dei 10 secondi per migliorare la connessione: la usano i tecnici

Wi-Fi, tu la conosci la regola di 10 secondi? Ecco la tecnica per migliorare la connessione in un nanosecondo. La usano i tecnici più esperti: svelato finalmente il loro segreto.

Se anche la tua connessione Internet fa i capricci, allora devi proprio conoscere il segreto dei tecnici. Ecco la regola dei 10 secondi per migliorare il segnale Wi-Fi.

Cosa fare quando la connessione Internet fa i capricci

Quante volte ti sarai ritrovato anche tu a chiamare l’assistenza per una connessione internet troppo lenta? Tante. Purtroppo, questo è un problema comune del quale gli internauti si lamentano spesso.

L’installazione del router Wi-Fi consente sicuramente di navigare in maniera più veloce sul web ma non è detto che la connessione sia sempre super fast. Sai che spesso anche la posizione in cui collochi il modem fa la differenza?

Per esempio, se noti che il segnale è davvero scarso tanto da non consentirti di navigare in maniera decente, allora dovresti pensare di spostare il tuo router in una posizione diversa. Forse lo hai collocato vicino ad un forno a microonde?

Se la risposta è sì, cambia immediatamente posizione perché le frequenze emesse da questo elettrodomestico, interferiscono con il segnale internet rendendo dunque la connessione lenta se non addirittura assente.

Allontana poi il modem da mobili o scatolette metalliche. Posizionalo piuttosto invece, su una libreria o uno scaffale alto: solo così il segnale sarà sicuramente migliore. Se hai provato tutte queste tecniche ma non hai ancora risolto il problema della connessione lenta, allora devi conoscere assolutamente il segreto dei tecnici. Ecco la regola dei 10 secondi che ti salverà.

La regola dei 10 secondi per una connessione Wi-Fi super fast

Se la tua connessione continua a darti problemi, è lenta o addirittura il segnale assente, devi assolutamente conoscere la regola dei 10 secondi. Non chiamare immediatamente l’assistenza, ma prima prova questo trucchetto utilizzato dai tecnici e vedrai che il tuo problema si risolverà in un nano secondo.

Anche tu, come la maggior parte delle persone, accederai ad internet grazie all’installazione di un router Wi-Fi. E’ vero, a volte il segnale è debole o la velocità di connessione particolarmente lenta: questi problemi sono frustranti, soprattutto se si lavora da casa.

Riavviare il modem non sempre è la soluzione giusta per risolvere questi inconvenienti, al contrario, questa metodica spesso non fa altro che peggiorare il problema non perché sia una soluzione scorretta da mettere in atto ma perché la maggior parte delle persone che la pratica non sa come eseguirla in maniera corretta.

La regola dei 10 secondi invece ti salverà. In che cosa consiste? Te lo spieghiamo immediatamente. Se stai avendo problemi di connessione, devi sì riavviare il tuo modem ma rispettando un lasso temporale di 10 secondi che è il tempo che deve trascorrere tra la disconnessione dal router e il riavvio.

Secondo i tecnici, i dieci secondi sono importanti per resettare la connessione. Perché proprio 10 secondi? Devi concepire il router – che non va messo in punti specifici della casa – come una scatoletta dotata di condensatori che possiamo considerare come una sorta di batterie le quali alimentano il nostro dispositivo per un po’ di tempo.

Gli esperti ritengono che ci vogliono proprio 10 secondi affinché esso possa spegnersi completamente. Quindi, prima di riavviare il router, assicurati che sia completamente spento.

Se metterai in pratica questa tecnica, vedrai che il problema della connessione lenta, del segnale scarso e addirittura assente scomparirà immediatamente. La connessione instabile e capricciosa è davvero una situazione spiacevole, soprattutto per chi lavora in Smart working.

Hai mai pensato di potenziare il tuo segnale? Le fibre ottiche e i cavi ad alte prestazioni possono venire in tuo soccorso. Oltre a questo suggerimento, te ne possiamo dare però altri che ti aiuteranno sicuramente a migliorare la tua connessione Internet.

Come ti abbiamo anticipato poco sopra, spostare il router in una posizione adeguata è il primo passo per migliorare il segnale. Allontana il tuo modem da elettrodomestici o mobili in metallo.

Posizionalo invece su un posto piuttosto alto come una libreria o utilizza in alternativa un cavo ethernet che ti consentirà di avere una connessione molto più stabile. Il cavo Ethernet è formato da due estremità, una deve essere collegata ad una presa elettrica mentre l’altra al jack di alimentazione che si trova dietro il modem.

Dopo aver fatto questo, riavvia il tuo router Wi-Fi e riaccendilo sempre dopo 10 secondi. Vedrai che la tua connessione sarà già migliorata nettamente. Tu conoscevi questi segreti e trucchetti? E della regola dei 10 secondi ne eri al corrente oppure no?

In tantissimi stanno provando questo trucchetto svelato dai tecnici. Finalmente non avrai più bisogno di stare ore e ore al telefono con l’assistenza per cercare di vedere il problema risolto. Ti basterà in autonomia riavviare il router secondo i consigli che ti abbiamo sopra dato e ripristinare in pochissimo tempo la tua connessione capricciosa.