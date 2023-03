Belén smentisce su Instagram la terza gravidanza

By

Belén ha deciso di mettere fine alle fake news su una sua presunta terza gravidanza e sceglie di farlo usando il suo profilo Instagram.

La showgirl argentina ha postato diverse foto con un finto pancione insieme al suo parrucchiere Mimmo e un altro amico, anche loro indossando una finta pancia. “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”

Belén Rodriguez smentisce la sua terza gravidanza

Dopo giorni in cui quasi ogni testata giornalistica dedicata al gossip aveva ipotizzato su una possibile terza gravidanza di Belén Rodriguez, la showgirl argentina ha scelto di smentire le voci pubblicamente.

Per farlo ha utilizzato il social network Instagram e tanta ironia. Belén ha postato una serie di scatti fotografici che la ritraggono in compagnia di Mimmo il suo parrucchiere e un altro amico Antonio Perfetto.

Tutti e tre indossano un finto pancione, le foto sono state accompagnate da una didascalia “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”.

In pochi minuti ha messo perciò a tacere le voci di una possibile nuova gravidanza e del suo secondo figlio con il marito Stefano De Martino, che si è invece astenuto dal fare commenti sui rumors.

Forse a spingerla verso una smentita ufficiale la stanchezza di leggere i titoli dei giornali o di ricevere centinaia di commenti dai suoi fan per sapere di più sulla sua terza gravidanza.

L’ipotesi della gravidanza della showgirl argentina

Per settimane i siti di gossip avevano riportato la notizia di una possibile terza gravidanza della showgirl argentina. L’ipotesi era che fosse incinta del secondo figlio con suo marito Stefano De Martino.

Ad alimentare i rumors sono stati la sua improvvisa assenza da “Le Iene”, programma dove è conduttrice e un like che la stessa Belén aveva messo ad un commento di una sua followers che chiedeva della gravidanza.

Il like non è passato inosservato e ha alimentato ancora di più il gossip passando di giornale in giornale, fino ad oggi quando ha scelto di smentire ufficialmente il gossip sulla sua terza gravidanza.

Questo non esclude però che prossimamente non potrebbe esserci un felice annuncio per la coppia che si è ritrovata, e che ora sembra essere felice e stabile.

Belén lo scorso anno in un’intervista aveva manifestato il desiderio di avere un altro figlio. Certo c’è da dire che ha già un bel da fare con Santiago avuto con Stefano De Martino, che oggi ha 9 anni.

E con la piccola Luna Marì che ancora non ha compiuto due anni e che ha avuto insieme a Antonino Spinalbese, ex fidanzato della showgirl.

L’unica della coppia a parlare è stata la Rodriguez, Stefano infatti è ormai un noto conduttore sulla Rai e da anni si tiene alla larga dal gossip e dalla cronaca rosa, ignorando sempre tutte le notizie che lo riguardano.

Non ha infatti commentato neanche la presunta possibile gravidanza di sua moglie, continua ad essere attivo sui social senza però lasciare nessun commento personale.