“Resto con mamma Ilary”, colpo di scena a casa Totti: che coltellata per il Pupone

Dopo la vacanza in Tanzania con i tre figli e la sorella, Ilary torna nella sua villa a Sabaudia per qualche giorno di relax insieme alla piccola Isabel e per la prima volta, dopo vent’anni, senza Francesco.

In forma smagliante e in compagnia della sorella e dello zio, Ilary si gode qualche giorno di mare nella sua amata Sabaudia, come ogni anno.

Colpo di scena a casa Totti, la piccola ha ‘scelto’ lei

Dopo la vacanza in Tanzania è stato naturale per tutti pensare che Cristian, Chanel e Isabel, al loro ritorno, avrebbero trascorso del tempo insieme a papà Francesco. Eppure, non sembra essere andata così: come mostrano alcune storie sulla pagina Instagram di Ilary, la piccola Isabel, una ha voluto seguire la mamma a Sabaudia mentre Cristian sarebbe in vacanza con papà Francesco. Un duro colpo per l’ex capitano della Roma.

Post e stories di Ilary sui social: frecciatine per Totti?

Dall’annuncio della separazione con il marito Francesco Totti, Ilary si è subito mostrata molto attiva sui vari social media con post e stories che mostrano momenti della sua vita quotidiana. La Blasi non abbandona i social nemmeno durante la sua vacanza a Sabaudia e mostra a tutti i suoi fan quanto si sta divertendo tra colazione in compagnia, lunghe passeggiate in spiaggia e un brindisi durante l’happy hour nella sua villa a Sabaudia.

Da quello che condivide sui social media, sembra proprio che Ilary si stia divertendo in compagnia di altre quattro persone di cui, però, non ci mostra altro che le mani durante il brindisi.

Separazione Totti-Blasi: Ilary e la sua rinascita insieme ai figli

Sembra proprio che Ilary Blasi stia attraversando una vera rinascita, almeno stando ai contenuti che condivide con i suoi fan. La famosa presentatrice e showgirl si sta godendo la vita in compagnia delle sue tre persone preferite al mondo: i figli Cristian, Chanel e la piccola Isabel.

Infatti, mentre per quanto riguarda l’ex capitano della Roma sembra essere ormai palese una nuova storia d’amore con Noemi Bocchi, Ilary sul fronte di una possibile nuova relazione amorosa non si è mai sbilanciata e, ad oggi, sono state fatte solo alcune supposizioni su un “uomo misterioso”. Di fatto, però, nessuna notizia certa è trapelata sulla vita amorosa della Blasi che, dopo la separazione con Francesco Totti, si sta dedicando ai suoi figli.

Francesco Totti e Ilary Blasi: il patto infranto

La notizia della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi arriva ufficialmente lunedì 11 luglio 2022: da qui, scoppia il caos e ogni altra notizia sembra contare di meno di fronte alla separazione di una delle coppie più amate di sempre dagli italiani. Le testate si scatenano in racconti più o meno veritieri ma la realtà dei fatti, che spiega forse la rabbia di Ilary, viene a galla nel giro di poco tempo.

Stando a testimonianze e fatti, esisteva un patto tra i due ex coniugi tale per cui nessuno dei due avrebbe dovuto farsi sorprendere dai paparazzi in compagnia di una nuova fiamma: patto infranto nel momento in cui la rivista Chi pubblica le foto di Francesco Totti mentre raggiunge Noemi Bocchi presso la sua abitazione.

Cristian, Chanel e Isabel in vacanza anche con papà Francesco?

Sono in molti a chiedersi quale sia l’atteggiamento dei ragazzi nei confronti di papà Francesco. Mentre la più piccola, Isabel, avrebbe espresso il desiderio di andare a Sabaudia con la mamma, Cristian sarebbe in vacanza al mare con papà Francesco.

Eppure, The Pipol Gossip commenta l’estate dei due ex coniugi così: “Ilary Blasi, tornata dalla vacanza in Tanzania si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo Francesco Totti. Ilary, sui social, si mostra più sexy che mai. Le sue foto diventato virali scatto dopo scatto come se fosse un calendario.

Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta vivendo da single anche se la ferita è aperta e fa malissimo. Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo.”

Questo lascia intendere che la ex amatissima coppia su una cosa sarebbe d’accordo: la tutela dei loro tre meravigliosi figli. Papà Francesco avrà quindi l’occasione di trascorrere le vacanze con i tre figli ma a una condizione: senza la compagnia di Noemi Bocchi.