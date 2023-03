Resterai sorpreso da quel che potresti fare con un semplice ceppo di un albero

Dalla propria creatività si può anche prendere spunto per realizzare oggetti fai da te. Il loro utilizzo può variare a seconda delle dimensioni degli stessi: da semplici soprammobili a originali complementi d’arredo. Con un po’ d’ingegno, si può plasmare e trasformare qualsiasi cosa, anche il ceppo di un albero.

Il tempo libero è prezioso, motivo per il quale bisogna cercare sempre di impiegarlo nel migliore dei modi. Rilassarsi comodamente sul divano o andare alla ricerca di posti nuovi da visitare rientrano tra le opzioni, certo. Tuttavia, anche il bricolage rappresenta una valida alternativa per “staccare la spina” e, al contempo, è possibile realizzare qualcosa di utile ed evitare quanti più sprechi possibile.

Spesso, infatti, gettiamo via cose che di primo acchito pensiamo non ci servano, ma se solo aguzzassimo un po’ l’ingegno ci renderemmo conto che quasi tutto, in realtà, può essere indirizzato verso nuovi utilizzi, e ciò può accadere anche per mano nostra.

Con qualche piccolo strumento di lavoro; colori; nastrini e un po’ di manualità si possono creare moltissimo cose. La base da cui partire? Scarti di qualsiasi genere come, ad esempio, il ceppo di un albero. Ecco, a tal proposito, una serie di spunti utili e divertenti.

Simpatiche idee per riutilizzare il ceppo di un albero

Che utilità potrà mai avere il ceppo di un albero? Questa domanda, ovviamente, sorge spontanea, ma rimarrete di sicuro sorpresi quando scoprirete che, in realtà, esiste più di una risposta. Con tale oggetto, infatti, è possibile dare vita a creazioni molto originali, tra cui si possono annoverare anche simpatici soprammobili decorati.

Un’idea facile da realizzare, ad esempio, potrebbe riguardare la creazione di un piccola struttura che ricordi la parte esterna di una casa sull’albero. Per fare ciò serve prima di tutto ricavare un pezzo rotondo dalla cima del ceppo che utilizzeremo come base per il balconcino. Quest’ultimo deve essere inserito all’interno del tronchetto, dopo aver preso le giuste misure e aver realizzato un’apposita fessura.

Dopodiché, ci si può sbizzarrire come si vuole. La ringhiera del balcone può essere realizzata con dei ritagli di bastoncini di spiedini, fissati a loro volta con della colla in piccoli fori fatti con il trapano sulla base precedentemente creata. Dopodiché, continuare il lavoro con la pasta d’argilla servirà a dare forma al terrazzino che, successivamente, potremo colorare con dei colori acrilici e decorare a nostro piacimento.

Originali complementi d’arredo

La manualità è un dono, e in quanto tale, è giusto utilizzarlo nel migliore dei modi. E a proposito di questo, perché non sfruttare le proprie capacità per fini decorativi? La casa assumerebbe un aspetto totalmente diverso se venisse arredata in maniera originale e personalizzata. Anche in questo caso, un semplice ceppo di un albero può fare la differenza.

Tavolini; sgabelli e comodini sono solo alcuni dei complementi d’arredo che possono essere realizzati. In questo caso, ovviamente, il legno necessita di essere lavorato a dovere, levigato e verniciato, specie se la creazione verrà posizionata all’interno della dimora.

Dare forma a nuovi oggetti partendo da un semplice ceppo di lego richiede sicuramente tempo, manualità, creatività e una buona dose di pazienza. Osservare il risultato e avere la consapevolezza di esserne l’artefice, tuttavia, regala grandi soddisfazioni.