3 idee leggendarie di riciclaggio da mettere in pratica con i barattoli di vetro

By

Il vetro è un materiale molto diffuso e versatile, adatto sia per la conservazione di alimenti sia per la realizzazione di originali complementi d’arredo fai da te. Ecco, a tal proposito, tre idee su come poter riciclare i barattoli di vetro.

Da alcuni anni a questa parte ci stiamo rendendo sempre più conto di quanto siano importanti il riciclo e la raccolta differenziata. L’ambiente, infatti, ha bisogno di noi, ed è compito nostro prendercene cura, anche evitando inutili sprechi. Tutti, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa di concreto. Quando possibile, ad esempio, si può dare una nuova vita agli oggetti che in genere siamo soliti gettare via dopo un solo utilizzo.

Tutti noi ci rechiamo al supermercato a fare la spesa, e non è raro, in tale occasione, acquistare alimenti che vengono venduti nei barattoli di vetro. Ne troviamo di ogni dimensione, ed è davvero un peccato liberarcene quando, invece, con un po’ di ingegno e creatività, potremmo renderli riutilizzabili per altri scopi.

Idee regalo; complementi d’arredo e deliziosi contenitori sono solo alcune delle cose che è possibile realizzare con un barattolo di vetro. Curiosi di saperne di più? Se la risposta è sì, proseguiamo insieme la lettura per prendere dei divertenti spunti su tale argomento.

Barattoli di vetro: ecco come riciclarli in cucina

La prima idea per donare nuova vita ai barattoli di vetro prevede il loro riutilizzo a scopo alimentare. Possiamo riporre in essi, ad esempio, le spezie che siamo soliti usare con maggiore frequenza in cucina; caramelle e cioccolatini o, in alternativa, le composte di frutta fresca preparate con le nostre mani.

Nel caso in cui si possedessero doti artistiche, inoltre, con qualche nastro colorato e un po’ di pittura si potrebbero anche realizzare delle decorazioni, magari a tema stagionale. Questo, senza dubbio, attribuirebbe un tocco di originalità alla nostra dispensa.

Due idee alternative per rendere unica la nostra casa

Decorare e personalizzare la nostra dimora non vuol dire per forza acquistare oggetti costosi: lo stesso risultato, infatti, si può ottenere anche grazie all’arte del riciclo che, se praticata a dovere, ci permette di realizzare oggetti non solo originali, ma addirittura unici nel loro genere.

Con un semplice barattolo di vetro, infatti, tra le altre cose, si può creare anche un contenitore di sapone per le mani da riporre in bagno. Per farlo basterà realizzare un piccolo foro sul tappo e inserire al suo interno un dosatore.

Anche in questo caso, come precedentemente accennato, si possono realizzare su di esso delle decorazioni fai da te. In questo modo, il nostro bagno assumerà un aspetto totalmente diverso e personalizzato.

Infine, un semplice barattolo di vetro può diventare anche un’elegante lanterna da posizionare in giardino. Come? Basta riporre all’interno di esso delle luci di Natale del colore che preferiamo – meglio se alimentate a pile – e dopodiché richiudere con il tappo.

In questo modo, l’atmosfera che assumerà la parte esterna della nostra dimora rispecchierà la nostra creatività. Al contempo, avremo imparato non solo che il riciclo è utile all’ambiente e alle nostre finanze, ma che può regalare anche grandi soddisfazioni per ciò che concerne il lato estetico.