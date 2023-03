Gabriele Costanzo, ecco qual è il titolo di studio del figlio di Maria De Filippi

Ecco qual è il titolo di studio del figlio di Maria De Filippi, Gabriele Costanzo, sotto i riflettori durante il funerale del padre.

Vi raccontiamo tutto su Gabriele Costanzo e in particolare sul suo titolo di studi, che nessuno tra i fan di Maria De Filippi e tra i telespettatori Mediaset sapeva quale fosse.

Maria De Filippi e il figlio, un rapporto speciale

Gabriele Costanzo è il figlio adottivo di Maria De Filippi, che la conduttrice ha accolto qualche anno fa all’interno della famiglia a cui ha dato vita assieme a Maurizio Costanzo.

Gabriele è finito sotto ai riflettori proprio durante il funerale del padre, il celebre conduttore di Mediaset. Quando il presentatore, autore e giornalista è scomparso, infatti, Gabriele e la madre Maria si sono mostrati sempre vicini e solidali l’uno verso l’altro.

Gabriele e Maria hanno dato prova di avere un rapporto speciale, di essere uniti proprio come tanti altri genitori e figli che vivono la vita senza i riflettori puntati. Nessuno aveva mai visto Maria nel ruolo di mamma, in quello di donna seriamente commossa ed emotiva.

E ha dato prova di tutte queste caratteristiche proprio di recente, in occasione della triste scomparsa del marito. Il figlio le è sempre stato accanto, senza mai lasciarle la mano, sempre attento ai suoi bisogni.

Ora in tanti si chiedono chi sia in realtà Gabriele Costanzo e anche quale sia il titolo di studi del figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Qual è il titolo di studio di Gabriele Costanzo

A volte è capitato di leggere il nome di Gabriele Costanzo in qualche titolo di coda nelle trasmissioni di Maria De Filippi. Questo perché anche il giovane ha dato e continua a dare il suo appoggio ai programmi ideati e condotti dalla presentatrice tv.

Non tutti sanno, però, che Gabriele sia un vero e proprio professionista, dalle grandi qualità e dalle tante competenze. Competenze che è riuscito ad acquisire lavorando a stretto contatto con la madre e con il suo team.

Gabriele, infatti, non si è mai iscritto all’università e ha interrotto la sua formazione accademica dopo il diploma, che ha conseguito nel 2009.

Negli ultimi anni ha poi cominciato a lavorare al fianco della madre, nelle sue produzioni Fascino. In particolare, Gabriele avrebbe concorso alla realizzazione di numerose puntate di C’è Posta per Te e di Amici di Maria De Filippi, due dei programmi più amati dai fan della madre.

Per quanto riguarda la vita privata di Gabriele, invece, si sa davvero poco. Costanzo, infatti, ha sempre mantenuto il riserbo e non ha mai scelto di apparire. Lo dimostra anche il fatto di voler lavorare nel mondo dello spettacolo, ma non come protagonista, bensì come tecnico.

Oggi Costanzo è un uomo con una carriera che fa invidia a molti e di cui mamma Maria De Filippi è naturalmente orgogliosa. Probabilmente lo sarà anche il padre Maurizio, che purtroppo ci ha lasciati in maniera improvvisa qualche settimana fa.