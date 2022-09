Regina Elisabetta, svelata (la vera) causa certa della sua morte

Un’ora fa è stato pubblicato il documento ufficiale indica che l’ora locale della morte d Elisabetta II, a Balmoral, sono state le 15.10 ora inglese, tre ore e dieci minuti prima esatte che la BBC lo annunciasse.

Elisabetta II è morta alle 15,10 ora locale, l’8 settembre al castello di Balmoral. La causa della morte, secondo il certificato di morte registrato nel National Register of Scotland e reso pubblico questo giovedì, è stata l'”età avanzata” (vecchiaia) del monarca.

Il documento pubblico, con numero di registrazione 1.0789.978, non mette fine alle leggende e alle voci sulla morte del monarca più antico della storia del Regno Unito, ma stabilisce almeno una causa ufficiale – seppur ambigua – per tutto quello che è successo quel giovedì in cui per diverse ore la stampa mondiale ha divagato e speculato su una dichiarazione ufficiale che si limitava ad affermare che “i medici della regina erano preoccupati per la sua salute”.

La regina sta morendo, la regina è morta da stamattina presto, la regina soffriva di cancro alle ossa… Le voci, le mezze verità e le congetture con cui i media digitali, la radio e la televisione alimentavano l’incertezza sono scomparse dal momento in cui il Palazzo di Buckingham ha annerito lo sfondo del suo sito web e ha annunciato la morte.

La Regina ha lavorato fino a 48 ore prima del suo decesso

Alle 18.31 ora locale (19.31, ora della penisola italiana, la BBC, l’unico canale ufficiale a tutti gli effetti durante quelle ore febbrili, ha confermato e annunciato la notizia. Elisabetta II era già morta tre ore e venti minuti fa, il tempo necessario perché tutta la famiglia reale stesse insieme, a Balmoral.

Subito dopo è stato avvisato il neo nominato primo ministro, Liz Truss, insieme a tutte le autorià competenti che sono state informate dell’accaduto; ed è stata lanciata l’operazione London Bridge, il nome in codice con cui era stato disegnato per anni l’intero script distribuito per 11 giorni di lutto.

Elisabetta II aveva 96 anni. Ha resistito e lavorato fino a 48 ore prima della sua morte. Ha ricevuto Boris Johnson a Balmoral, che ha rassegnato le dimissioni, e ha incaricato Truss, il suo quindicesimo primo ministro, di formare un nuovo governo. Che sia morta di vecchiaia ora può sembrare ovvio, ma in quei giorni in cui la sua fragilità era evidente, nessuno ancora metteva in dubbio che sarebbe rimasta a lungo una parte necessaria e insostituibile del paesaggio britannico.