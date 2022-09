Bicchiere, mettilo nella maniglia della porta: ti salva la vita mentre dormi

Avete mai pensato ad inserire il bicchiere nella maniglia della porta? Farlo regolarmente è importantissimo per la propria incolumità.

Ci sono dei gesti e delle azioni che andrebbero svolte regolarmente, per salvarci la vita o anche solo per essere più sicuri e tranquilli. Sono soluzioni che si possono adottare durante un viaggio oppure in casa, al fine di non andarsi ad incastrare in quelle che sono situazioni veramente pericolose o particolari. Il trucco del bicchiere viene usato in ogni tipo di situazione e sono rimasti in pochissimi a non farlo durante la notte o di giorno in contesti particolari.

Come essere sicuri durante un viaggio?

La sicurezza durante un viaggio è importante, che questo sia per svago oppure per lavoro. In un posto lontano da casa è importante che si attuino delle strategie per non attirare la curiosità dei malintenzionati.

Questo è un discorso che può essere valido in un Paese italiano così come straniero, senza alcuna distinzione. Per passare inosservati o per essere sicuri di determinati atteggiamenti basterà attuare alcune azioni importanti, ovvero:

Nessuno si dovrà accorgere che si è dei turisti. Meglio non guardare le cartine con aria smarrita o osservare il panorama come se fosse la prima volta (anche se lo è). Adottare un atteggiamento normale, così come se stesse camminando nella vostra città di residenza, così da non attirare l’attenzione di truffatori e ladri ;

; Usare un portafoglio finto e vuoto da mettere in tasca o in borsa, così che in caso di furto il malvivente si ritrovi tra le mani il nulla più assoluto. Il portafoglio vero dovrà essere indossato in una zona nascosta, dividendo le carte dai contanti;

e vuoto da mettere in tasca o in borsa, così che in caso di furto il malvivente si ritrovi tra le mani il nulla più assoluto. Il portafoglio vero dovrà essere indossato in una zona nascosta, dividendo le carte dai contanti; Lasciare sempre il cartellino “non distrubare” fuori dalla porta dell’hotel e la televisione accesa, anche quando in camera non c’è nessuno. Questo farà scappare un eventuale ladro perchè crede che la camera/casa sia occupata da qualcuno.

Una attenzione particolare anche ai documenti, da salvare sempre in copia sulla mail così da averli a portata di mano in caso di necessità.

Bicchiere sulla maniglia della porta: a cosa serve?

Tra i tantissimi metodi per non doversi difendere dai malviventi, in viaggio ma anche a casa propria, c’è un piccolo trucchetto molto famoso nei paesi stranieri. Quando si è in casa da soli di notte o in un hotel si ha sempre il timore che un ladro possa entrare durante la notte, mentre si sta dormendo.

Per una maggiore tranquillità, basterà prendere un bicchiere di vetro e inserirlo nella maniglia interna. Se qualcuno cercherà di aprire la porta dall’esterno, il bicchiere cadrà frantumandosi in mille pezzi.

Oltre a spaventare il ladro, darà a voi il tempo di svegliarvi e chiamare subito le Forze dell’Ordine. Un piccolo trucco molto semplice che salva la vita.