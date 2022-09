Anche il principe William in viaggio per l’Inghilterra. Si teme per le condizioni della Regina Elisabetta: Carlo e Camilla sono già a Balmoral.

Il Palazzo Reale ha fatto sapere che i medici sarebbero preoccupati per le condizioni di salute della Regina Elisabetta. La sovrana rimane in monitoraggio in Scozia, a Balmoral, dopo le raccomandazioni di rimanere al riposo.

Regina Elisabetta, condizioni preoccupanti: la famiglia Reale è in Scozia

Cresce l’apprensione in UK per le condizioni della Regina Elisabetta. I medici della sovrana si sono detti preoccupati per la sua salute, mentre il comunicato ufficiale è arrivato da parte del Palazzo Reale. Continuano le fasi di monitoraggio a Balmoral, intanto, dove è arrivato anche il principe Carlo insieme a Camilla, per stare accanto alla monarca.

A breve anche William dovrebbe raggiungere la Scozia, e la residenza della Regina. Lo riportano i media britannici, che hanno riportato la nota di Buckingham Palace nella quale i dottori si erano detti allarmati per le recenti condizioni di salute, a partire già da giovedì mattina.

Solo due giorni fa, la Regina – 96 anni – si era mostrata in un’uscita pubblica insieme a Liz Truss, nuova Premier della Gran Bretagna durante il passaggio di consegne dal Primo Ministro uscente Boris Johnson.

I figli della sovrana son in viaggio per Balmoral scrive la BBC, dopo essere stati informati dai medici, così come Anna già arrivata, Andrew ed Edward, tutti verso la Scozia. Ulteriore indizio sulle critiche condizioni della Regina, la quale ha riunito intorno a se in questi momenti tutta la famiglia.

Anche Harry, che si trovava a Londra insieme alla moglie Megan Markle, starebbe raggiungendo la Scozia.

Regina Elisabetta, apprensione nel Paese: “Tutti molto preoccupati”

“Il Paese è molto preoccupato“. Lo ha reso noto la neo premier Liz Truss, la quale ha affermato che tutti i cittadini sarebbero preoccupato per la salute della sovrana.

Una profonda preoccupazione, per citare alla lettera la prima ministra, per le notizie arrivate da Buckingham Palace. La donna si rivolge al Regno Unito esprimendo grande vicinanza alla famiglia della regina.

Stesse reazioni da parte di Lyndsay Hoyle, la quale si è augurata che Elisabetta possa riprendersi al meglio, parlando nome di tutto il Paese.

Al momento anche il sito ufficiale dei Windsor sarebbe andato in tilt, a causa del grandissimo afflusso nelle ultime ore. Ulteriore conferma dell’aria di apprensione che si respira in tutto il mondo sulle condizioni della sovrana del Regno Unito. Nell’home-page del sito si legge infatti la scritta: “Gateway time-out”.