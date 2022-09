Ruggine in balcone, se usi questo ingrediente rimedi subito: lo trovi in cucina

By

La formazione di calcare e ruggine dal balcone è inevitabile, perchè la parte esterna è a contatto con gli agenti atmosferici e l’umidità. Ecco un rimedio naturale potentissimo da usare subito.

Nonostante la pulizia, ci si ritrova a dover combattere con questo tipo di manifestazioni e la prima cosa che viene in mente di usare sono i detersivi. Non è necessario, perché questo rimedio naturale elimina tutto quanto.

Cause della ruggine e calcare sul balcone

Le cause nella formazione della ruggine e del calcare sul balcone sono naturali, dovute all’esposizione continua all’umidità e ai vari agenti atmosferici. Caldo, freddo, umido e sbalzi di temperatura portano alla corrosione e alla rovina di tutta la superficie.

Tra il caldo e il freddo, la stagione invernale è quella peggiore per quanto riguarda questa manifestazione. I balconi, come accennato, non sono protetti ed è normale che con il tempo questi due elementi emergano insieme alla muffa.

Tutto questo non è da imputare ad una mancata pulizia o manutenzione della casa, perché si manifesterebbero in ogni caso.

Addio ruggine e calcare dal balcone con questo rimedio naturale

In commercio, i prodotti per pulire la casa e il balcone sono tantissimi. Ci sono formulazioni apposite in grado di risolvere problemi come calcare e ruggine che intaccano il balcone. Tuttavia, si parla sempre di prodotti chimici inquinanti ricchi di sostanze particolarmente nocive.

Per questo motivo, vi consigliamo di utilizzare un prodotto naturale potentissimo e poco costoso per eliminare questo problema non solo estetico ma anche funzionale. Prima di agire bisogna capire quale sia la tipologia di pavimento che c’è sul balcone:

Pavimento di ceramica

Per il balcone con pavimento in ceramica, l’ingrediente naturale potentissimo da usare è dentro il frigorifero. Si tratta del succo di limone, ottimo per eliminare ogni traccia di calcare e ruggine ostinata.

Come fare? Versare il succo di limone sulle macchie e lasciarlo lavorare per 30 minuti. Subito dopo passare dell’acqua e poi asciugare la superficie. In poco tempo, grazie soprattutto all’acidità del limone, il risultato sarà perfetto.

In alternativa, se le macchie sono datate, si può usare il sapone neutro con lo stesso procedimento di cui sopra.

Pavimento di cotto

Questo è un pavimento molto delicato, per questo motivo ci si avvale di un altro rimedio naturale altrettanto potente e igienizzante: l’aceto di vino bianco.

Per trattare la superficie, basterà preparare una miscela con acqua tiepida e applicarla lasciandola in posa per qualche minuto. Risciacquare e ripetere l’operazione una volta alla settimana.

La miscela è perfetta per penetrare in profondità e ridare al pavimento una luce nuova.

Come abbiamo visto, sono due ingredienti naturali potenti alla portata di tutti e non nocivi. Inoltre, sono ottimi per le pavimentazioni del balcone senza che si attuino degli incidenti di percorso.