Record per OnlyFans che supera il miliardo con soli 51 dipendenti

Nuovo record per OnlyFans. La piattaforma di contenuti per adulti, infatti, raggiunge un importante traguardo: 1 miliardo di dollari, facendo leva su un gruppo di lavoratori composto solamente da 51 unità. Ciò accade in un momento storico, soprattutto in Italia, in cui si cercano nuovi metodi per contrastare la cultura dello stupro, anche attraverso leggi più severe. La piattaforma, però, continua a macinare consensi e, di conseguenza, ingenti somme di denaro, attraverso creatori che riescono a guadagnare, in alcuni casi, anche cifre considerevoli sfruttando la propria bellezza e la propria prestanza fisica che soddisfano, nei fatti, le fantasie dei propri seguaci.

OnlyFans sta generando profitti importanti, secondo quanto riferisce la società inglese Fenix ​​​​International.

La piattaforma – che veicola contenuti per adultie – ha, infatti, superato 1 miliardo di dollari di ricavo.

Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans, ha portato a casa ben 403 milioni di dollari che, in euro, sono 370 milioni.

Secondo l’azienda, gli abbonati alla piattaforma sono 238,8 milioni. Un incremento considerevole dal lancio di OnlyFans, avvenuto nel 2016. In sette anni, dunque, ha sperimentato una crescita esponenziale.

Consideriamo, inoltre, il fatto che erano 188 milioni gli utenti presenti sulla piattaforma di soft porn. Pertanto, in merito, si è registrato un incremento del 27% – nel 2023 – rispetto all’anno precedente.

Tra il 2022 e il 2021 gli iscritti erano 3,182 milioni, in pratica il 47% in più rispetto agli iscritti dell’anno precedente.

I pagamenti effettuati mediante OnlyFans hanno subito un incremento di 0,8 miliardi di dollari, secondo quanto apprendiamo dal bilancio diramato.

In sostanza, secondo il documento, si è passati a 5,6 miliardi nel 2023, partendo dai 4,8 miliardi del 2022.

OnlyFans, secondo quanto si apprende, pagherebbe ai creator l’80% del compenso ottenuto dai pagamenti dei seguaci sulla piattaforma.

Ciò, in pratica, si tradurrebbe in 4 dollari, per ogni dollaro incassato da OnlyFans per ciascuna transazione.

I dati della piattaforma in relazione al 2022

Nel 2022, OnlyFans ha registrato un utile di 403 milioni pari a 324 milioni nel 2021 e appena 42 nel 2020.

Si tratta di un aumento senza precedenti che, stimando una media, sarebbe pari a 1400 euro all’anno per ciascun creatore e 23 per ciascun fan.

Leonid Radvinsky ha guadagnato 338 milioni di dividendi più i 6 milioni come direttore.

Inoltre, ci sono i 13,7 milioni che OnlyFans paga per i servizi di una delle sue controllate.

I dipendenti del social network sono pochi – in totale se ne contano 51 – i quali si spartiscono gli stipendi per un totale di circa 25 milioni di dollari.

Sulla piattaforma, nella quale i creatori di contenuti realizzano video esclusivi per i propri fan che, li ottengono, in sostanza, in cambio di uno specifico pagamento, è vietata, però, ai minori.

Il sito, inoltre, in alcuni casi, permette di realizzare guadagni importanti e piuttosto facili.

È diventato, di conseguenza, anche la meta più ambita per uomini e donne che intendono avviare una carriera nel mondo del porno, ma non solo.

Anche diverse star a luci rosse, che da tempo non svolgevano tale lavoro, si sono rimessa in gioco attraverso OnlyFans.