Sembra che stia cadendo a pezzi, ma guarda l’interno e capirai perché vale milioni

Sembra stia cadendo a pezzi ma vale milioni! Sì, proprio così. Osservando bene questa immagine, viene naturale domandarsi come sia possibile che questo edificio così fatiscente valga una fortuna. Te lo spieghiamo noi il perché.

Sembra una casa pronta a crollare con un soffio di vento. Vecchia e malandata, in realtà vale una fortuna! Sapete a quanto è stata quotata? A più di un milione di dollari! Come è possibile? Ecco la spiegazione.

Vecchie case che valgono oro

Non è detto che siano solo le nuove abitazioni, soprattutto quelle ipertecnologiche e con sistemi domotici a valorizzare un immobile aumentandone il valore economico.

Spesso anche le vecchie abitazioni, quelle che a vederle dall’esterno sembrano malandate e fatiscenti, possono valere una fortuna. Alcune, acquistano valore grazie all’arredo e a strutture interne come mosaici su pareti o pavimenti che rappresentano un piccolo tesoro.

Altre possono subire una rivalutazione economica positiva grazie al terreno su cui sorgono o alla località in cui sono state costruite, pensiamo per esempio ad una vecchia villa edificata nei pressi di parchi, riserve naturali o centri storici.

Avete osservato con attenzione l’immagine di questa abitazione fatiscente nella quale nessuno vorrebbe metterci piede? E se vi dicessimo che vale più di un milione? Difficile da credere, vero? Ecco perché questa casa è un vero tesoro.

Non è una delle abitazioni più belle del mondo, sicuramente. Vecchia, fatiscente e trascurata, almeno all’esterno, sembra stia cadendo a pezzi. Eppure, siamo sicuri che rimarrete sconvolti nello scoprire che questa casa in cui nessuno vorrebbe vivere, vale più di un milione!

Ma come è possibile? Tutto merito degli interni, ma non è la prima volta che capita. Questa casa si trova in America, a New Orleans per la precisione, ed è stata costruita più di 200 anni fa! Da fuori non sembra molto stabile, anzi, pare che sia pronta a crollare da un momento all’altro. Preparatevi però a rimanere a bocca aperta perché gli ambienti interni sono un sogno ad occhi aperti!

Chi ha visitato questa casa ne ha testimoniato la bellezza realizzando alcuni scatti che vi mostriamo poco più in basso. Pronti ad un home tour che vi lascerà senza parole? Allora iniziamo!

Partiamo dal salone. Elegante e raffinato, sembra quasi una stanza regale. Pavimento in legno e pareti con geometrie varie che richiamano i colori caldi delle piastrelle, rendono questa stanza un ambiente accogliente. Una bellissima scala a pioli conduce a un piano superiore. Cosa si trova lì? Scopriamolo.

Non sappiamo chi siano i proprietari della casa e tantomeno chi abbia arredato l’abitazione in questo modo ma gli spazi già ampi sembrano ancora più grandi grazie ai giochi di colori, mai troppo chiari, e ad una mobilia semplice e non troppo strutturata.

Ecco la maestosa stanza da letto. Toni più scuri per questo ambiente che ben si sposano con il colore tortora del pavimento e tende di un grigio vellutato davvero elegante. E il lampadario di cristallo? Un tocco di classe.

Chicca preziosa la cucina. Spartana, ampia e semplice è davvero un gioiello. Nessun mobile particolare a impreziosirla: la semplicità la rende bellissima. Ebbene, questa casa è stata fatta valutare e sapete quanto vale oggi? Non crederete alla cifra: ben 1,8 milioni di dollari!

E chi lo avrebbe mai detto? Guardandola dall’esterno sembra pronta per essere demolita ma aperta la porta di ingresso, si accede ad un piccolo paradiso in terra. Che incanto!