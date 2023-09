Raro esemplare trovato nel porto incuriosisce gli scienziati: di cosa si tratta

Un raro esemplare trovato nel porto attira l’attenzione e la curiosità degli scienziati. Ecco cosa hanno fotografato.

Nelle acque non troppo profonde, quasi in superficie e vicino ad una zona portuale, è stata fotografata una strana e misteriosa creatura. A che specie appartiene? Parla la scienza che conferma che si tratta di un esemplare molto raro.

Curiosi e numerosi avvistamenti nelle acque: gli animali sono in pericolo?

Le acque da sempre sono popolate da specie marine curiose, particolari e talvolta anche inquietanti. Spesso leggiamo di avvistamenti di squali anche nelle nostre località balneari o di meduse o mostri marini, esseri mitologici o creature evolute e mutate ancora non è chiaro, che fanno chiacchierare tutto il mondo.

Alcune volte invece, emergono dalle profondità specie rare o mai viste prima. Alcune addirittura che si credevano estinte ma che con grande sorpresa anche degli studiosi, tornano a popolare le nostre acque.

Oggi vogliamo condividere con voi una foto che è stata pubblicata non solo sul Web ma anche sui canali social ufficiali di istituti di ricerca e protezione degli ambienti marini. Sbuca dal mare, nelle vicinanze del porto, questa creatura: ecco di cosa si tratta. Persino gli scienziati sono rimasti sbalorditi.

Un raro esemplare trovato nel porto: ecco la foto che ha incuriosito gli scienziati

Ancora una volta le acque del mare ci rendono partecipi di uno spettacolo incredibile che solo la natura è in grado di offrire. Un raro esemplare trovato nel porto ha suscitato la curiosità degli scienziati. Ecco chi è sbucato fuori:

Sapete che particolare specie è questa? Tutte le spiegazioni ce le fornisce la scienza. Si tratta del Blanket octopus, definito dagli utenti del web che hanno visionato la fotografia che vi abbiamo mostrato qui sopra, come un “pesce alieno”.

In realtà non è propriamente un pesce in senso letterale, né un alieno: si tratta invece di un polpo! Avvistato nelle acque delle Filippine, ha attirato l’attenzione anche degli scienziati non solo per la sua fisionomia particolare ma anche perché si tratta di un esemplare davvero raro.

Cosa sappiamo di questa specie? Gli scienziati ci dicono che vivono tra le barriere coralline e prediligono acque oceaniche subtropicali e tropicali. Come tutti i polpi, è una specie davvero intelligente, in grado di memorizzare comportamenti o informazioni che siano utili alla sua sopravvivenza.

È un animale carnivoro che si nutre di piccoli pesci ed è anche uno dei pochi che ha sviluppato l’immunità dalle punture velenose e mortali di alcune meduse. Si parla di un raro avvistamento perché, per quanto ne sia a conoscenza il mondo della biologia marina, esistono solo 4 specie.

Vivono generalmente in mare aperto per cui avvistarli è veramente difficile. Tuttavia, la presenza di questo esemplare nelle vicinanze di un porto trafficato da navi e visitato da turisti, non è una cosa positiva. Secondo gli scienziati è sempre a causa dei cambiamenti climatici se pesci e altre specie marine si avvicinano sempre di più alla superficie dell’acqua.

Altra curiosità. L’esemplare avvistato nelle acque delle Filippine è una femmina. Come possiamo affermarlo con sicurezza? Per via di un dettaglio: il mantello colorato che non hanno invece i maschi!

Un altro avvistamento sempre della specie di Blanket octopus e sempre di genere femminile, è avvenuta qualche anno fa in Indonesia. Ripresa a nuotare tra le acque più profonde, ha regalato ai suoi spettatori uno spettacolo indimenticabile.

In ogni caso, questo raro avvistamento nei pressi del porto ha sorpreso davvero tutti. Nelle Filippine non si era mai fatta vedere questa specie che deve essere tutelata e protetta come tutte le altre che rischiano di scomparire.