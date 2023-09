Ma si può bere l’acqua lasciata in macchina sotto al sole? Rispondono gli esperti

Acqua in macchina sotto al sole, si può bere? A questa domanda che in tanti si fanno, rispondono gli esperti. Ecco cosa succede se lo facciamo.

Ti è mai successo di bere l’acqua contenuta in una bottiglia lasciata sotto al sole, all’interno della macchina? Hai notato un sapore strano? Ma soprattutto, è davvero consigliato farlo? Ecco cosa dicono gli esperti.

Cattive abitudini che possono provocare problemi

Alcune cattive abitudini possono costituire un pericolo per la nostra persona. Spesse volte mettiamo in pratica dei comportamenti, talvolta in buona fede o senza riflettere troppo, ignorando le conseguenze.

Ecco a te degli esempi. Sai che bere troppi caffè invecchia la pelle e fa male alla salute? Sembra una frase fatta, come si suol dire, ma è la verità e alcune ricerche lo confermano.

Uno studio pubblicato sul Mayo Clinic Proceedings ha dimostrato che consumare più di 4 caffè al giorno può aumentare del 55% la possibilità di andare incontro ad una morte precoce. Tutta colpa di alcune sostanze contenute in questa bevanda che non fanno bene al cuore.

Ancora, credi che fare la doccia tutti i giorni sia sinonimo di pulizia? Sicuramente, ma non sai forse che al contempo stai mettendo a repentaglio la tua salute. Lavarsi troppo può danneggiare la pelle, indebolirla e far nascere anche delle infezioni. Attenzione.

E se invece beviamo l’acqua di una bottiglietta lasciata al sole, in macchina? Cosa succede? Ecco l’attesissima risposta degli esperti.

Acqua in macchina sotto al sole: cosa succede se la beviamo

È buona abitudine idratarsi, soprattutto d’estate. Quando fa troppo caldo ma non possiamo rinunciare ai nostri impegni, è consigliato anche dagli esperti portare sempre con sé una bottiglietta d’acqua.

Ma quante volte ci capita di dimenticarla al sole, in macchina? Poi di ritorno al nostro veicolo, non vediamo l’ora di berla. Ma è davvero saggia una mossa del genere? Parlano gli esperti.

Ecco la risposta che ti sorprenderà: no, bere acqua lasciata in macchina sotto al sole, non è assolutamente una buona idea. Le ragioni sono principalmente due.

La prima. Le alte temperature contribuiscono a far moltiplicare germi e batteri già presenti nell’acqua. Il rischio è di contrarre infezioni o di ritrovarsi con un mal di stomaco da curare.

Nemmeno svuotare la bottiglia e riempirla con acqua fresca è una cosa intelligente: i batteri potrebbero essere ancora al suo interno e contaminare anche l’acqua buona.

La seconda ragione. La plastica delle bottiglie con il calore si deteriora e rilascia all’interno dell’acqua oltre alle microplastiche anche delle sostanze che sono nocive per il nostro organismo. Hai mai sentito parlare del bisfenolo A? È un prodotto chimico impiegato per realizzare prodotti in plastica come bottiglie dell’acqua, biberon per neonati e lattine. Meglio evitare.

Aggiungiamo a questo elenco anche una terza ragione che ci sembra doveroso evidenziare. Non tutti sanno che una bottiglia di plastica lasciata in macchina sotto il sole rovente potrebbe causare un incendio! Non ci credi? Invece è vero: si verifica il cosiddetto “effetto lente di ingrandimento”.

Il sole colpisce la bottiglia che contiene l’acqua, la quale funge da specchio, e la brucia provocando una minuscola fiamma che può bruciare i sedili dell’auto o l’intero veicolo se dentro ci sono giornali, carte o fogli. Insomma, prestate attenzione. Gli esperti consigliano di non lasciare mai incustodita, nell’auto, una bottiglia di acqua, soprattutto sotto al sole.