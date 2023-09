Persone in fuga a Fuorigrotta: brucia la collina di Monte Sant’Angelo

Incendio a Fuorigrotta, quartiere di Napoli: le persone si sono date alla fuga, mentre le fiamme hanno raggiunto la collina di Monte Sant’Angelo.

È scoppiato un vasto incendio nella zona collinare di Monte Sant’Angelo, a Fuorigrotta, quartiere di Napoli. Le fiamme si sono propagate, in maniera veloce, a causa del forte vento presente in zona, fino ad arrivare al parco San Paolo, ubicato in via Terracina. Il fuoco, inoltre, ha sfiorato anche alcune abitazioni. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, nonché la Protezione civile per aiutare le persone in fuga.

Incendio a Fuorigrotta, brucia la collina di Monte Sant’Angelo

La collina di Monte Sant’Angelo è stata avvolta da un incendio di grossa portata, che si è dipanato velocemente a causa del vento presente sul posto.

I vigili del fuoco si sono diretti a Fuorigrotta, quartiere che ospita tale zona collinare, insieme ai alla Protezione civile che si è messa subito a disposizione al fine di aiutare gli abitanti che hanno iniziato a lasciare le proprie case.

Le fiamme, infatti, nell’ambito anche diverse case presenti in zona: l’incendio, oltre, interessato anche il parco San Paolo.

Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’alleanza verdi, ha pubblicato un post su Facebook nel quale ha spiegato cosa è successo sul posto, parlando di un “rogo terrificante“, per il quale cittadini si sono messi in fuga e, per questo motivo alcune strade sono diventate “impraticabili“.

La natura delle fiamme e la qualità dell’aria

Borrelli, inoltre, ha sottolineato che, momento, non si conosce ancora la natura dell’incendio che, con molta probabilità, forse è doloso.

Qualora fosse accertato questo elemento, come sottolinea lo stesso deputato, “sarebbe gravissimo“.

Non è la prima volta che si verificano eventi del genere nel quartiere Fuorigrotta.

Borrelli, in tal senso, ha evidenziato il fatto che ha chiesto esplicitamente all’ARPAC di monitorare costantemente la qualità dell’aria, al fine di tutelare la salute degli abitanti del posto.