Rapina in un ufficio postale a Roma

Paura questa mattina per i clienti e i dipendenti dell’ufficio postale di via Grotta Rossa a Roma. Due malviventi, armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’ufficio postale e hanno portato via il contenuto del bancomat e della cassaforte. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 200mila euro.

Dopo aver sottratto il denaro, i due si sono dati alla fuga a bordo di un’auto.

Notizia in aggiornamento.