Il consigliere diplomatico Francesco Maria Talò si è dimesso

Francesco Maria Talò, il consigliere diplomatico di Giorgia Meloni, ha rassegnato le sue dimissioni.

Il consigliere è finito nella bufera dopo lo scherzo fatto alla premier da parte di due comici russi.

Il consigliere Francesco Maria Talò si è dimesso

Lo scherzo telefonico di cui è stata vittima la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad opera di un duo comico russo, ha già diviso maggioranza e opposizione e nel mirino è finito il sistema di sicurezza di Palazzo Chigi, che ha mostrato non poche falle e fragilità. Nella bufera è finito l’ufficio del consigliere diplomatico Francesco Talò, che si è appena dimesso. A darne notizia è stata la stessa premier.

“Quella della telefonata dei due comici russi è stata una vicenda gestita con leggerezza che ha esposto la nazione”, ha detto Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa tenuta dopo il consiglio dei ministri.



Dal 2017 Talò è un “ambasciatore di grado”, che è il grado più alto. Lasciando l’incarico di consigliere diplomatico, tornerà in servizio al ministero degli Esteri, e per il prossimo febbraio andrà in pensione.