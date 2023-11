Ragazzi scomparsi a Vigonovo, in un video di sorveglianza si vede Filippo aggredire Giulia e caricarla in macchina

Le immagini dell’aggressione a Giulia Cecchettin sarebbero state registrate nel piazzale a Fossò, nella zona dello stabilimento Christian Dior di via Quinta Strada, dove – la scorsa domenica mattina – erano state rinvenute macchie di sangue e alcuni capelli.

Nelle scorse ore il 22enne è stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio. Le indagini si muovono a 360 gradi, senza escludere alcuna pista, neppure quella di un rapimento da parte di Turetta.

In un video si vede Filippo aggredire Giulia

Filippo Turetta avrebbe aggredito Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo scomparsa lo scorso sabato, insieme al suo ex fidanzato. L’aggressione di Turetta a Giulia sarebbe stata ripresa da una telecamera di sorveglianza a Fossò, dove sono state rinvenute delle macchie di sangue e dei capelli, nella zona dello stabilimento Christian Dior di via Quinta Strada, dove i due ex fidanzati sono stati visti discutere animatamente. Nelle immagini si vede Filippo aggredire Giulia a mani nudi e poi il giovane caricare la ragazza nella sua auto, ancora sanguinante.

È questo uno dei motivi per i quali la procura di Venezia ha deciso di iscrivere Filippo Turetta nel registro degli indagati per il reato di tentato omicidio. Per il momento continuano a non esserci certezze su cosa sia accaduto e dove siano finiti i due ragazzi.

Gli inquirenti stanno setacciando la zona del Piave, il lago di Bercis, e l’area del Trevigiano. Questa mattina alcuni di loro hanno avviato una perquisizione nell’abitazione di Filippo Turetta, a Torreglia (Padova), che è tuttora in corso. Presente anche il legale della famiglia.